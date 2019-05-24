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Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Kasımpaşa: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in son haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

24 Mayıs 2019 Cuma 23:03
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Kasımpaşa: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in son haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, Güven Yalçın’ın ilk yarıda attığı 3 golle karşılaşmadan 3-2’lik galibiyetle ayrılırken, ligi de 3. sırada tamamladı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


59. dakikada kazanılan serbest vuruşu Ljajic kullandı. Boşnak futbolcunun ceza sahasına ortasında Vida kafayı vururken top yandan az farkla auta çıktı.


63. dakikada Pavelka’nın pasında Trezeguet savunmanın arkasına sarkarken, kaleci Karius son anda ceza sahası dışına çıkarak topa müdahale etti ve tehlikeyi önledi.


67. dakikada Pavelka’nın pasında Mirin’in müdahale ettiği top son olarak Koita’nın önünde kaldı. Vida’dan sıyrılan golcü oyuncu farkı 1’e indiren isim oldu. 3-2


76. dakikada Caner Erkin sol kanattan bindirip, ceza sahası içinde müsait pozisyondaki Larin’i gördü. Bu futbolcunun şutunda top yandan az farkla auta gitti.


79. dakikada Pavelka’nın pasıyla topla buluşan Trezeguet sağ çaprazdan çok sert vurdu, Karius gole izin vermedi. Dönen topu Koita tamamladı ancak Karius bu pozisyonda da başarılıydı.


84. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Caner Erkin geçti. Caner’in vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı.


89. dakikada Oğuzhan Özyakup’un pasında Güven Yalçın ceza sahası içinde bekletmeden vurdu. Bu pozisyonda kaleci Scuffet ayaklarıyla gole engel oldu.


90+3. dakikada rakibini topsuz alanda indiren Lens, ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Lens 5 dakikada iki sarı kart gördü.



Stat: Vodafone Park


Hakemler: Mete Kalkavan xx, Erdinç Sezertam xx, Samet Çiçek xx


Beşiktaş: Karius xx, Necip x (Mustafa dk. 71 x), Vida xx, Mirin xx, Caner xx, Atiba xxx, Quaresma xx (Lens dk. 55 x), Kagawa xxx (Oğuzhan dk. 80 x), Ljajic xxx, Güven xxxx, Larin x


Yedekler: Utku, Ersin, Roco, Muhayer, Alpay, Rıdvan


Teknik Direktör: Şenol Güneş


Kasımpaşa: Scuffet xx, Popov xx, Ben Youssef x, Veysel x, Karim Hafez xx, Tarkan xx, Pavelka xx, İlhan xx (Veigneau dk. 70 xx), Hayradinovic xx (Heintz dk. 62 xx), Trezeguet xx, Koita xx (Perica dk. 84 ?)


Yedekler: Eray, Josue Sa, Hasan, Uğurcan, Çağtay, Özgür, Azad


Teknik Sorumlu: İlyas Öztürk


Goller: Güven (dk. 10, dk. 44 ve 45+1) (Beşiktaş), Hayradinovic (dk. 13), Koita (dk. 67) (Kasımpaşa)


Kırmızı kart: Lens (dk. 90+3) (Beşiktaş)


Sarı kart: Ljajic (Beşiktaş)

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Haber Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma 23:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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