Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 3- Fenerbahçe: 0(İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig’de 23.25 Şubat 2019 Pazartesi 22:02
Spor Toto Süper Lig’de 23. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, evinde Fenerbahçe’yi ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlıların 3-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada Kagawa’nın serbest vuruşunda Skrtel’den seken top Vida’da kaldı. Vida’nın altıpasa gönderdiği topta Gökhan’ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
14. dakikada Hasan Ali’nin Gökhan Gönül’e arkadan yaptığı müdahale sonucu oyuncu yerde kaldı. VAR’a giden Bülent Yıldırım penaltı kararı verdi.
18. dakikada topun başına geçen Burak Yılmaz, meşin yuvarlağı Volkan’nın solundan filelere gönderdi. 2-0
45. dakikada Soldado’nun ceza yayı önünde pasını alan Dirar’ın kaleye çektiği şut, Mirin’in müdahalesiyle kornere çıktı.
45+1. dakikada Dorukhan’ın uzun pasında topla buluşan Burak Yılmaz, sol ayağıyla yaptığı aşırtma vuruşta golü buldu. 3-0
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Asım Yusuf Öz xx
Beşiktaş: Karius xx, Gökhan xxx, Vida xxx, Mirin xxx, Adriano xxx, Atiba xxx, Dorukhan xxx, Lens xx, Güven xx, Kagawa xxx, Burak xxx
Yedekler: Utku, Medel, Quaresma, Oğuzhan, Mustafa, Roco, Necip, Muhayer, Caner, Larin
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Fenerbahçe: Volkan x, İsla xx, Sadık x, Skrtel xx, Hasan Ali xx, Mehmet Topal x, Tolgay x, Dirar xx, Moses xx, Zajc x, Soldado x
Yedekler: Harun, İsmail, Alper, Serdar, Şener, Ayew, Valbuena, Jailson, Neustaedter, Eljif
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Goller: Gökhan Gönül (dk. 10), Burak Yılmaz (dk. 18 pen. ve 45+1) (Beşiktaş)
Sarı Kart: Zajc (Fenerbahçe)
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