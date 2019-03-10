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Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Atiker Konyaspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 25.

10 Mart 2019 Pazar 21:08
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Atiker Konyaspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş, evinde Atiker Konyaspor’u ağırladı. Mücadele, siyah-beyazlıların 3-2’lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


53. dakikada Lens’in rakibini çalımlayarak sol çaprazdan çektiği şut, kaleci Serkan’dan döndü.


58. dakikada Konyaspor orta sahasındaki hatayı değerlendirerek topu kapan Adriano, ceza alanı içine girip çektiği sert şutu kaleci Serkan iki hamlede kontrol etti.


61. dakikada Ljajic’in kullandığı korner vuruşunda Gökhan’ı ön direkte yaptığı kafa vuruşu önce direğe ardından da Konyasporlu Volkan’a çarparak dışarı çıktı.


72. dakikada Quaresma’nın sağ çaprazdan yaptığı sert vuruş, kaleci Serkan’dan döndü.


75. dakikada Konyaspor’da Hadziahmetoviç’in savunma arkasına gönderdiği topta Fofana, yaptığı aşırtma vuruş ile takımına beraberliği getiren golü attı. 2-2


78. dakikada Gökhan’ın ara pasında ceza alanı içinde topla buluşan Kagawa’nın şutunu son anda Serkan kornere çeldi.


90+3. dakikada Ali Turan’ın hatasını iyi değerlendiren Adriano kaptığı topu Kagawa ile buluşturdu. Sol çaprazdan ceza alanı içine giren Kagawa, takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. 3-2



Stat: Vodafone Park


Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx


Beşiktaş: Karius xx, Gökhan xx (Güven dk. 82 ?), Vida xx, Necip xx, Adirano xx, Medel xxx (Oğuzhan dk. 87 ?), Atiba xxx, Quaresma xxx, Lens xx, Ljajic xxx (Kagawa dk. 74 xx), Burak Yılmaz xxxx


Yedekler: Utku, Ersin, Roco, Mustafa, Caner, Muhayer, Larin


Teknik Direktör: Şenol Güneş


Atiker Konyaspor: Serkan xxx, Skubic xxx, Uğur xx (Fofana dk. 63 xx), Volkan xxx, Filipovic xx, Jevtovic xx, Opanasenko xxx, Ömer Ali xx, Traore x (Hadziahmetoviç dk. 36 x), Miloseviç xx, Mücahit Can x (Ali Turan dk. 82 ?)


Yedekler: Ertuğrul, Mücahit, Selim, Zuta, Jonsson, Ali Çamdalı


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Goller: Ljajic (dk. 14) Burak Yılmaz (dk. 34), Kagawa (dk. 90+3) (Beşiktaş), Ömer Ali (dk. 20), Fofana (dk. 75) (A.Konyaspor)


Sarı Kartlar: Ljajic, Necip (Beşiktaş), Mücahit Can, Filipovic, Fofana (A.Konyaspor)

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 21:08
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