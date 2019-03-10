Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Atiker Konyaspor: 1 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig’in 25.

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş, Atiker Konyaspor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk 45 dakikası, siyah-beyazlıların 2-1’lik üstünlüğüyle geçildi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada sol kanattan Adem Ljajic’in ortasında ceza sahası içinde Lens’in vuruşunda top kaleci Serkan Kırıntışı’dan döndü.

14. dakikada Burak Yılmaz’ın ara pasında topla buluşan Adem Ljajic, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

20. dakikada Miloseviç’in savunma arasına attığı pasla buluşan Ömer Ali’nin kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda top ağlara gitti. 1-1

24. dakikada Ljajic’in kafa ile indirdiği topta Lens’in sert şutunu önce Serkan çeldi. Ardından direğe çarparak oyun alanına dönen topu Konya savunması uzaklaştırdı.

34. dakikada kendisine yapılan faul sonucu kazanılan frikikte topun başına geçen Burak Yılmaz, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.2-1





Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx

Beşiktaş: Karius x, Gökhan xx, Vida xx, Necip xx, Adirano xx, Medel xxx, Atiba xxx, Quaresma xxx, Lens xx, Ljajic xxx, Burak Yılmaz xxxx

Yedekler: Utku, Ersin, Oğuzhan, Roco, Mustafa, Güven, Kagawa, Caner, Muhayer, Larin

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Atiker Konyaspor: Serkan xx, Skubic xx, Uğur xx, Volkan xx, Filipovic xx, Jevtovic xx, Opanasenko xx, Ömer Ali xxx, Traore ? (Hadziahmetoviç dk. 36 ?), Miloseviç xxx, Mücahit Can x

Yedekler: Ertuğrul, Mücahit, Selim, Ali Turan, Zuta, Jonsson, Ali Çamdalı, Fofana

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Goller: Ljajic (dk. 14), Burak Yılmaz (dk. 34) (Beşiktaş), Ömer Ali (dk. 20) (A.Konyaspor)

Sarı kartlar: Ljajic, Necip (Beşiktaş), Mücahit Can, Filipovic (A.Konyaspor)

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