Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (Maç devam ediyor) Spor Toto Süper Lig’in 30.

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Beşiktaş sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 20. dakika Beşiktaş’ın 1-0’lık üstünlüğü ile geçildi.

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