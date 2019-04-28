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Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 30.

28 Nisan 2019 Pazar 19:58
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Beşiktaş, MKE Ankaragücü’nü konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


6. dakikada Boyd’un pasında ceza alanı içinde topla buluşan Orgill’in çaprazdan yaptığı sert vuruş, Karius’tan müdahalesiyle oyun alanına döndü. Dönen topu Beşiktaş savunması uzaklaştırdı.


8. dakikada Güven Yalçın’ın orta sahadan yolladığı pası alan Burak Yılmaz, sol köşeden rakibini ekarte ederek yaptığı sert vuruşta topu köşeden filelerle buluşturdu. 1-0


18. dakikada uzun topla sol çaprazda topla buluşan Sacko’nun ceza alanı içine girip yaptığı vuruş, Gökhan Gönül’e çarpıp kornere çıktı.


30. dakikada sağ çaprazdan kullanılan korner atışında Canteros’un ortasına iyi yükselen Pazdan’ın kafa vuruşunu Karius güçlükle kornere tokatladı.


34. dakikada Caner Erkin’in savunmadan uzaklaştırmak istediği topla buluşan Sedat’ın ceza alanı dışından yaptığı sert vuruşu Karius kornere yolladı.


45+2. dakikada gelişen Ankaragücü atağında Moke’nin ceza sahası dışından yaptığı şut girişiminde top Karius’ta kaldı.



Stat: Vodafone Park


Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Kemal Yılmaz xx


Beşiktaş: Karius xxx, Gökhan xxx, Vida xx, Mirin xx, Caner xx, Atiba xxx, Dorukhan xx, Güven xxx, Lens xx, Ljajic xx, Burak xxx


Yedekler: Utku, Adriano, Roco, Quaresma Mustafa, Oğuzhan, Necip, Muhayer, Kagawa, Larin


Teknik Direktör: Şenol Güneş


MKE Ankaragücü: Altay x, Kitsiou x, Kulusic xx, Pazdan xx, Pinto x, Moke xx, Sedat xx, Hector Canteros xx, Sacko xx, Boyd x, Orgill xx


Yedekler: Korcan, Mehmet Sak, Alihan, Mahmut, İlhan, Cebrail, Scarione, Moulin, Sadaev, Kaan


Teknik Direktör: Mustafa Kaplan


Gol: Burak Yılmaz (dk. 8) (Beşiktaş)

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Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 19:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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