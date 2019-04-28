Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig’in 30.

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Beşiktaş, MKE Ankaragücü’nü konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Boyd’un pasında ceza alanı içinde topla buluşan Orgill’in çaprazdan yaptığı sert vuruş, Karius’tan müdahalesiyle oyun alanına döndü. Dönen topu Beşiktaş savunması uzaklaştırdı.

8. dakikada Güven Yalçın’ın orta sahadan yolladığı pası alan Burak Yılmaz, sol köşeden rakibini ekarte ederek yaptığı sert vuruşta topu köşeden filelerle buluşturdu. 1-0

18. dakikada uzun topla sol çaprazda topla buluşan Sacko’nun ceza alanı içine girip yaptığı vuruş, Gökhan Gönül’e çarpıp kornere çıktı.

30. dakikada sağ çaprazdan kullanılan korner atışında Canteros’un ortasına iyi yükselen Pazdan’ın kafa vuruşunu Karius güçlükle kornere tokatladı.

34. dakikada Caner Erkin’in savunmadan uzaklaştırmak istediği topla buluşan Sedat’ın ceza alanı dışından yaptığı sert vuruşu Karius kornere yolladı.

45+2. dakikada gelişen Ankaragücü atağında Moke’nin ceza sahası dışından yaptığı şut girişiminde top Karius’ta kaldı.



Stat: Vodafone Park

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Kemal Yılmaz xx

Beşiktaş: Karius xxx, Gökhan xxx, Vida xx, Mirin xx, Caner xx, Atiba xxx, Dorukhan xx, Güven xxx, Lens xx, Ljajic xx, Burak xxx

Yedekler: Utku, Adriano, Roco, Quaresma Mustafa, Oğuzhan, Necip, Muhayer, Kagawa, Larin

Teknik Direktör: Şenol Güneş

MKE Ankaragücü: Altay x, Kitsiou x, Kulusic xx, Pazdan xx, Pinto x, Moke xx, Sedat xx, Hector Canteros xx, Sacko xx, Boyd x, Orgill xx

Yedekler: Korcan, Mehmet Sak, Alihan, Mahmut, İlhan, Cebrail, Scarione, Moulin, Sadaev, Kaan

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Gol: Burak Yılmaz (dk. 8) (Beşiktaş)

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