Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Kasımpaşa: 1 (Maç devam ediyor) Spor Toto Süper Lig’in son haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa’yı konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig’in son haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa’yı konuk ediyor. Mücadelede 20 dakika geride kalırken 1-1’lik skorda denge var.

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