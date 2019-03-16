Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Göztepe: 0 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig’in 26.

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Göztepe’yi Burak Yılmaz’ın golü ile 1-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada Adem Ljajic’in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Quaresma’nın ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Burak Yılmaz’ın kafa vuruşu ağlara gitti. 1-0

54. dakikada Serdar Gürler’in sağ taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Reis’in kafa vuruşunda kaleci Karius meşin yuvarlağı kurtardı.

58. dakikada Gassama’nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topu alan Serdar’ın kafa vuruşunda kaleci Karius meşin yuvarlağı havada kontrol etti.

67. dakikada Serdar’ın sağ kanattan kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde bulunan Deniz Kadah’ın kafa vuruşu kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

86. dakikada Agbenyenu’nun ceza yayının sol tarafından şutunu kaleci Karius’ın kornere çeldi.



Stat: Vodafone

Hakemler: Serkan Çınar xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Kerem Ersoy xx

Beşiktaş: Karius xxx, Gökhan Gönül xx, Vida xx, Medel xxx, Adriano ? (Necip dk. 12 x, Lens dk. 46 x), Atiba xxx, Dorukhan xxx, Quaresma xxx, Kagawa xxx (Oğuzhan Özyakup dk. 90 ?), Adem Ljajic xxx, Burak Yılmaz xxx

Yedekler: Utku, Enzo Roco, Rıdvan, Muhayer, Lens, Mustafa, Güven, Larin

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Göztepe: Beto xx, Gassama xx, Titi xx, Reis xx, Agbenyenu xxx, Poko xx (N’gando dk. 84 ?), Borges x (Nabil Ghilas dk. 60 x), Yasin xxx, Serdar Gürler xxx, Andre Castro xxx, Deniz Kadah x (Alpaslan dk. 72 x)

Yedekler: Göktuğ, Berkan, Kadu, Yalçın, Halil, Tayfur, Jerome

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Gol: Burak Yılmaz (dk. 46) (Beşiktaş)

Sarı kart: Yasin (Göztepe)

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