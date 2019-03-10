Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Atiker Konyaspor: 1 (Maç devam ediyor) Spor Toto Süper Lig’in 25.

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş sahasında Atiker Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 20. dakika 1-1 eşitlikle geçildi.

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