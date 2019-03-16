Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig’in 26.

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada Serdar Gürler’in sağ taraftan kullandığı köşe atışında ön direkte Deniz’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden farklı şekilde dışarı çıktı.

25. dakikada Adem Ljajic’in sol taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahasın dışında sağ çaprazda topla buluşan Quaresma’nın gelişine şutu kalenin üzerinden dışarı gitti.

45. dakikada Quaresma’nın sağ kanattan kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde Atiba’nın kafa vuruşunda top direğin solundan dışarı çıktı.



Stat: Vodafone

Hakemler: Serkan Çınar xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Kerem Ersoy xx

Beşiktaş: Karius xx, Gökhan Gönül xx, Vida xx, Medel xxx, Adriano ? (Necip dk. 12 x), Atiba xxx, Dorukhan xx, Quaresma xx, Kagawa xx, Adem Ljajic xx, Burak Yılmaz xx

Yedekler: Utku, Enzo Roco, Rıdvan, Muhayer, Lens, Oğuzhan Özyakup, Mustafa, Güven, Larin

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Göztepe: Beto xx, Gassama xx, Titi xx, Reis xx, Agbenyenu xxx, Poko xx, Borges xx, Yasin xxx, Serdar Gürler xxx, Andre Castro xxx, Deniz Kadah xx

Yedekler: Göktuğ, Berkan, Kadu, Alpaslan, N’gando, Yalçın, Halil, Tayfur, Nabil Ghilas, Jerome

Teknik Direktör: Tamer Tuna

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