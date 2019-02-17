Spor Toto Süper Lig: BB Erzurumspor: 4 - DG Sivasspor: 2 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig’in 22.

Spor Toto Süper Lig’in 22. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor evinde Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 4-2’lik galibiyetiyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada Eduok’un sağ kanattan ortasına Opseth gelişine sert vurdu kaleci kurtardı.

56. dakikada sağ kanattan Kone’nin ortasında sol çaprazda topla buluşan Hakan, düzgün bir plase ile meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-2

59. dakikada sağ tarafta Rybalka’nın kullandığı serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Hakan yakın mesafeden topu auta gönderdi.

60. dakikada hızlı gelişen atakta sağ çaprazdan Obertan’ın kaleciden dönen topunu Eduok kafayla ağlarla buluşturdu. 3-2

70. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan İbrahim sert vurdu, meşin yuvarlaküstten auta çıktı.

72. dakikada İbrahim kazandığı topta ceza sahası içerisindeki Obertan’ı gördü. Obertan sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 4-2

89. dakikada ceza sahası içerisinde Kone’nin şutunu kaleci Sehic topu kornere çeldi.



Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Bülent Yıldırım xxx, Kemal Yılmaz xxx, Yusuf Bozdoğan xxx

BB Erzurumspor: Sehic xx, Lokman xx, Egemen xxx, Leo xx, Kanstrup x (Serkan xxdk. 21), İbrahim xxx, Scuk xxx, Emrah xxx, Obertan xxx, Eduok xxx (Sunu dk. 77 x), Opseth xx (Rashad dk.63 xx)

Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Hakan Arslan, Taylan, Munsy, Samed Ali, Tshabalala, Kone

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan xx, Uğur xx, Douglas xx (Fatih dk. 77 x), Bjarsmyr xx, Braz xx, Rybalka xxx (Özer dk. 60 x), Diabate xx (Muhammed dk. 86 ?), Hakan xx, Emre xx, Ndinga xx, Kone xx

Yedekler: Ali Şaşal, Mert, Erdoğan, Papp

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Goller: Scuk (dk. 4), Eduok (dk. 30 ve 60 ), Obertan (dk. 72) (BB Erzurumspor), Rybalka (dk. 12 ), Hakan (dk. 56) (DG Sivasspor)

Sarı Kart: Douglas, Uğur, Braz, Ndinga, Kone (DG Sivasspor), Lokman (BB Erzurumspor)

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