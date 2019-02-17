Spor Toto Süper Lig: BB Erzurumspor: 2 - Demir Grup Sivasspor: 1 Spor Toto Süper Lig’in 22.

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor evinde Demir Grup Sivasspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Obertan’ın kullandığı köşe vuruşunda Lokman ceza sahasında yerde kaldı. Maçın hakemi VAR incelemesi yaptıktan sonra penaltı kararı verdi. Beyaz noktanın başına geçen Scuk topu ağlarla buluşturdu. 1-0

4. dakikada Emre’nin ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Sehic topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

12. dakikada sağ kanattan Douglas’ın ortasında kaleciden seken topu Rybalka kafayla filelere gönderdi. 1-1

24. dakikada Emrah’ın sağ kanattan yaptığı ortada gelişen karambolde Eduok’un şutu savunmadan döndü.

30. dakikada Leo’nun ortasında Opseth’in şutu savunmadan döndü. Dönen topla buluşan Eduok, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-1

43. dakikada Ereme’nin soldan ortasında ceza sahası içinde Ndinga’nın şutu üstten çıktı.



Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Kemal Yılmaz xx, Yusuf Bozdoğan xx

BB Erzurumspor: Sehic xx, Lokman xx, Egemen xxx, Leo xx, Kanstrup x (Serkan dk. 21 xx), İbrahim xx, Scuk xx, Emrah xx, Obertan xxx, Eduok xxx, Opseth xx

Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Hakan Arslan, Sunu, Taylan, Munsy, Samed Ali, Rashad, Tshabalala, Kone

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan xx, Uğur xx, Douglas xx, Bjarsmyr xx, Braz xx, Rybalka xxx, Diabate xx, Hakan xx, Emre xx, Ndinga xx, Kone xx

Yedekler: Ali Şaşal, Mert, Muhammed, Erdoğan, Papp, Özer, Fatih

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Goller: Scuk (dk. 2), Eduok (dk. 30) (BB Erzurumspor), Rybalka (dk. 12) (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kart: Douglas (Demir Grup Sivasspor)

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