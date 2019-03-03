0553 313 94 23

Spor Toto Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 24.

03 Mart 2019 Pazar 21:07
Spor Toto Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 24. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor evinde Galatasaray ile karşılaştı. Mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.



Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)


52. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Onyekuru’nun ortasında ceza sahası içinde Mitroglou’nun ceza yayına doğru çevirdiği topla buluşan Belhanda’nın düzgün bir vuruşu filelere gitti. 1-1


61. dakikada Selçuk’un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Luyindama’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.


64. dakikada Taylan’ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Scuk’un yaklaşık 30 metreden sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.


78. dakikada Belhanda’nın ceza sahasına çevirdiği topa savunma ters bir vuruş yaptı kaleci Sehic topu zorlukla kurtardı.



Stat: Kazım Karabekir


Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx


BB Erzurumspor: Sehic xx, Lokman xxx, Egemen xxx (Kone dk.85 ?), Leo xx, Serkan xx, İbrahim xxx, Scuk xx, Emrah xx (Taylan dk. 58 xx), Obertan xxx, Eduok xx (Tshabalala dk.90 ?), Rashad Muhammed xxx


Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Hakan Arslan, Sunu, Munsy, Sefa Akgün


Teknik Direktör: Mehmet Özdilek


Galatasaray: Muslera xx, Marcao xx, Semih xx (Linnes dk. 46 xx), Lyundama xx, Emre Taşdemir xx, Ndiaye xx, Selçuk x (Diagne dk. 69 x), Feghouli xxx, Belhanda xx, Onyekuru xx, Mitroglou xx (Emre Akbaba dk. 75 xx)


Yedekler: İsmail, Ahmet, Sinan, Donk, Ömer, Yunus, Muğdat,


Teknik Direktör: Fatih Terim


Goller: Rashad Muhammed (dk. 18) (BB Erzurumspor), Belhanda (dk. 52) (Galatasaray)


Sarı kart: Emre Taşdemir (Galatasaray)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 21:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kayseri polisinden uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
    1. Kayseri polisinden uyuşturucu..
    2. Beyoğlu'ndaki yangının faili Hatay'da..
    3. Milli karetecilerden 5 madalya
    4. Yüksekova’da kar yağışı
    5. Beyoğlu'ndaki yangının faili Hatay'dan..
    6. Recep Şentürk: 50 sene sonra..
    7. Kesin aday listeleri ilan ediliyor -..
    8. Başkan adayı Yazıcı’nı tanıtım..
    9. Fenerbahçe: "Şaşkınlıkla takip ettik"
    10. Liverpool, liderliği Manchester..
    11. Trump'a "adaleti engelleme" soruşturması
    12. Türkiye'deki Ukraynalılar, şenlikte..
    13. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un..
    14. Hintli pilot, Savunma Bakanıyla bir..
    15. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir..
    16. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    17. Adana'da silahlı kavga: 3 yaralı
    18. İzmir’de 19 yaşındaki genç kurşun..
    19. Merseyside derbisinde kazanan yok
    20. HDP Diyarbakır il binasına operasyon:..
    21. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    22. Galatasaray, Başakşehir’in 8 puan..
    23. Galatasaray, yenilmezlik serisini 10’a..
    24. Belhanda son 4 maçta 4 kez rakip..
    25. Parçalıyorlardı: 12 yaşındaki çocuğu..
    26. Spor Toto 1. Lig: Afjet Afyonspor: 0 -..
    27. Üstüne basılan etlere el konuldu
    28. Galatasaray Erzurum'da dondu kaldı!
    29. Spor Toto Süper Lig: BB Erzurumspor: 1..
    30. KKTC'den acı haber! 1 askerimiz şehit..
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı iddia edilen yeni partiye ilişkin dikkat çeken açıklama: Erdoğan, siyasette son sözünü söylemedikçe...
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı iddia edilen yeni partiye ilişkin dikkat çeken açıklama: Erdoğan, siyasette son sözünü söylemedikçe...
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Lise savaş alanına döndü! Müdür yardımcısı canını zor kurtardı
    Lise savaş alanına döndü! Müdür yardımcısı canını zor kurtardı
    Pakistan ve Hindistan arasında silahlı çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Pakistan ve Hindistan arasında silahlı çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var