Spor Toto Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig’in 24.

Spor Toto Süper Lig’in 24. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor evinde Galatasaray ile karşılaştı. Mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.



Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Onyekuru’nun ortasında ceza sahası içinde Mitroglou’nun ceza yayına doğru çevirdiği topla buluşan Belhanda’nın düzgün bir vuruşu filelere gitti. 1-1

61. dakikada Selçuk’un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Luyindama’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

64. dakikada Taylan’ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Scuk’un yaklaşık 30 metreden sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

78. dakikada Belhanda’nın ceza sahasına çevirdiği topa savunma ters bir vuruş yaptı kaleci Sehic topu zorlukla kurtardı.



Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

BB Erzurumspor: Sehic xx, Lokman xxx, Egemen xxx (Kone dk.85 ?), Leo xx, Serkan xx, İbrahim xxx, Scuk xx, Emrah xx (Taylan dk. 58 xx), Obertan xxx, Eduok xx (Tshabalala dk.90 ?), Rashad Muhammed xxx

Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Hakan Arslan, Sunu, Munsy, Sefa Akgün

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Galatasaray: Muslera xx, Marcao xx, Semih xx (Linnes dk. 46 xx), Lyundama xx, Emre Taşdemir xx, Ndiaye xx, Selçuk x (Diagne dk. 69 x), Feghouli xxx, Belhanda xx, Onyekuru xx, Mitroglou xx (Emre Akbaba dk. 75 xx)

Yedekler: İsmail, Ahmet, Sinan, Donk, Ömer, Yunus, Muğdat,

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Rashad Muhammed (dk. 18) (BB Erzurumspor), Belhanda (dk. 52) (Galatasaray)

Sarı kart: Emre Taşdemir (Galatasaray)

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