0553 313 94 23

Spor Toto Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 24.

03 Mart 2019 Pazar 20:01
Spor Toto Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor evinde Galatasaray ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0’lık üstünlüğü ile sonlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı )


6. dakikada sağ kanattan ilerleyen Emrah ceza sahasına hemen dışından sert vuruşunda kaleci Muslera, meşin yuvarlağı çeldi.


9. dakikada Scuk’un derinlemesine pasında defansın arkasına sarkan Rashad Muhammed topa vurmakta geç kalınca Marcao meşin yuvarlağı kornere çeldi.


10. dakikada Emrah’ın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topla buluşan Rashad Muhammed sert vurdu, top az farkla dışarı çıktı.


13. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Belhanda’nın şutunda defanstan seken topa Feghouli sert vurdu ancak meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.


18. dakikada Obertan’ın ara pasıyla hareketlenen Rashad Muhammed ceza sahasına girip, sağ çaprazdan sert vuruşunda kaleci Muslera’nın sağından topu filelerle buluşturdu. 1-0


24. dakikada Belhada’nın pasıyla topla buluşan Feghouli ceza sahasına girmeden sert vurdu top yandan dışarı gitti.


42. dakikada Ndiaye kaptığı topla ceza sahası önüne kadar gelerek ceza sahası içi sağ tarafından bulunan Feghouli’ye bıraktı. Feghouli’nin çaprazdan vuruşunda top az farkla auta çıktı.



Stat: Kazım Karabekir


Hakemler: Cüneyt Çakır xx,Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx


BB Erzurumspor: Sehic xx, Lokman xxx, Egemen xxx, Leo xx, Serkan xx, İbrahim xxx, Scuk xx, Emrah xxx, Obertan xxx, Eduok xx, Rashad Muhammed xxx


Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Hakan Arslan, Sunu, Taylan, Munsy, Tshabalala, Kone, Sefa Akgün


Teknik Direktör: Mehmet Özdilek


Galatasaray: Muslera xx, Semih xx, Luyindama xx, Marcao xx, Emre Taşdemir xx, Ndiaye xx, Selçuk xx, Feghouli xxx, Belhanda xx, Onyekuru xx, Mitroglou xx,


Yedekler: İsmail, Ahmet, Sinan, Linnes, Donk, Ömer, Emre Akbaba, Yunus, Muğdat, Diagne


Teknik Direktör: Fatih Terim


Goller: Rashad Muhammed (dk. 18)(BB Erzurumspor )

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 20:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sivasspor'da Yeni Malatyaspor maçının mesaisi başladı
    1. Sivasspor'da Yeni Malatyaspor maçının..
    2. Çamaşır asarken ikinci kattan düştü
    3. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    4. Sancaktepe’de sporcu minikler..
    5. Malatyaspor'dan Fırat Aydınus'a büyük..
    6. Spor Toto Süper Lig: BB Erzurumspor: 1..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da
    8. Millet İttifakı birbirine düştü!
    9. Çamaşır asarken balkondan düşen kadın..
    10. Ozan Kabak, Bundesliga'da ilk..
    11. İlk etabı açıldı! Mesafe 10 dakikaya..
    12. "1. Uluslararası Avrasya Kitap..
    13. Rıfat Erdem’in seçim irtibat bürosu..
    14. "Başkaları için korku olan seçim,..
    15. İklim treninin Avrupa turu tamamlandı
    16. İnsan kaçakçılığı şüphelilerinden..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Samsun’a..
    18. Sigara vermeyen genci bıçaklayan..
    19. İsrail hapishanesindeki Filistinli..
    20. "Adalar-Bakırköy hattı tekrar..
    21. Elazığspor'da teknik direktör Erhan..
    22. YSK belediye başkan adayları listesi..
    23. Maçın ardından
    24. Biltaci, hastaneye sevkini istedi
    25. Vestel Venus Sultanlar Ligi: Çanakkale..
    26. "Kuvvetli bir Türkiye lazım, onun için..
    27. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    28. Büyükşehir Belediye..
    29. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    30. Baradey'den hapishanelerdeki İhvan..
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı iddia edilen yeni partiye ilişkin dikkat çeken açıklama: Erdoğan, siyasette son sözünü söylemedikçe...
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı iddia edilen yeni partiye ilişkin dikkat çeken açıklama: Erdoğan, siyasette son sözünü söylemedikçe...
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Lise savaş alanına döndü! Müdür yardımcısı canını zor kurtardı
    Lise savaş alanına döndü! Müdür yardımcısı canını zor kurtardı
    Pakistan ve Hindistan arasında silahlı çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Pakistan ve Hindistan arasında silahlı çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var