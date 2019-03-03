Spor Toto Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 - Galatasaray: 0 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig’in 24.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor evinde Galatasaray ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0’lık üstünlüğü ile sonlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı )

6. dakikada sağ kanattan ilerleyen Emrah ceza sahasına hemen dışından sert vuruşunda kaleci Muslera, meşin yuvarlağı çeldi.

9. dakikada Scuk’un derinlemesine pasında defansın arkasına sarkan Rashad Muhammed topa vurmakta geç kalınca Marcao meşin yuvarlağı kornere çeldi.

10. dakikada Emrah’ın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topla buluşan Rashad Muhammed sert vurdu, top az farkla dışarı çıktı.

13. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Belhanda’nın şutunda defanstan seken topa Feghouli sert vurdu ancak meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.

18. dakikada Obertan’ın ara pasıyla hareketlenen Rashad Muhammed ceza sahasına girip, sağ çaprazdan sert vuruşunda kaleci Muslera’nın sağından topu filelerle buluşturdu. 1-0

24. dakikada Belhada’nın pasıyla topla buluşan Feghouli ceza sahasına girmeden sert vurdu top yandan dışarı gitti.

42. dakikada Ndiaye kaptığı topla ceza sahası önüne kadar gelerek ceza sahası içi sağ tarafından bulunan Feghouli’ye bıraktı. Feghouli’nin çaprazdan vuruşunda top az farkla auta çıktı.



Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Cüneyt Çakır xx,Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

BB Erzurumspor: Sehic xx, Lokman xxx, Egemen xxx, Leo xx, Serkan xx, İbrahim xxx, Scuk xx, Emrah xxx, Obertan xxx, Eduok xx, Rashad Muhammed xxx

Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Hakan Arslan, Sunu, Taylan, Munsy, Tshabalala, Kone, Sefa Akgün

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Galatasaray: Muslera xx, Semih xx, Luyindama xx, Marcao xx, Emre Taşdemir xx, Ndiaye xx, Selçuk xx, Feghouli xxx, Belhanda xx, Onyekuru xx, Mitroglou xx,

Yedekler: İsmail, Ahmet, Sinan, Linnes, Donk, Ömer, Emre Akbaba, Yunus, Muğdat, Diagne

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Rashad Muhammed (dk. 18)(BB Erzurumspor )

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