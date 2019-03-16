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Spor Toto Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 26.

16 Mart 2019 Cumartesi 18:11
Spor Toto Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, evinde Trabzonspor’a 1-0 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


49. dakikada sol kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Ekuban’ın sert vuruşunda top direkten döndü.


50. dakikada İbrahim’in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Taylan’ın etkisiz şutu kalecide kaldı.


52. dakikada Eduok’un pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Taylan, sert ve düzgün vurdu ancak kaleci topu iki hamlede kontrol etti.


64. dakikada hızlı gelişen kontratakta Rodallega’nın ara pasında ceza sahası içinde hareketlenen Nwakaeme, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı. 0-1


71. dakikada Rodallega’nın ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Ekuban’nın şutunu kaleci son anda çıkardı.


85. dakikada ceza sahası dışından Rodellega sert vurdu, kaleciden seken topu Nwakaeme ağlara gönderdi. Ancak VAR incelemesi sonrası hakem Ali Palabıyık, faul gerekçesiyle golü iptal etti.



Stat: Kazım Karabekir


Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Volkan Ahmet Narinç xx


BB Erzurumspor: Sehic xx, Tolga xx, Kanstrup xx, Lokman xx,Leo xx, Kone xx (Munsy dk. 76 x), Scuk xx (İbrahim dk. 45 xx), Obertan xxx, Taylan xxx, Eduok xx, Opseth xx (Emrah dk. 65 x)


Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Hakan Arslan, Serkan, Tshabalala, Samed Ali


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Trabzonspor: Uğurcan xx, Toure xx, Hüseyin xx, Hosseini xx, Novak xxx, Abdulkadir Parmak xx, Sosa xx (Ibanez dk.90 ?), Ekuban xxx, Amiri xxx (Olcay dk. 61 x), Nwakaeme xxx, Rodallega xxx (Murat Cem dk. 90 +4 ?)


Yedekler: Arda, Ali, Batuhan, Koray


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Gol: Nwakaeme (dk. 64) (Trabzonspor)


Sarı kartlar: Amiri, Abdülkadir, Rodallega (Trabzonspor), Lokman, İbrahim (BB Erzurumspor)

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 18:11
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