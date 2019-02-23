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Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 3 - Kasımpaşa: 0

Spor Toto Süper Lig’in 23.

23 Şubat 2019 Cumartesi 18:17
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 3 - Kasımpaşa: 0

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa’yı konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 3-0’lık üstünlüğüyle sonra erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


49. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Hajradinovic’in derinlemesine pasıyla bir anda savunma arkasına sarkan Trezeguet sağ çaprazdan içeri sokuldu, yerden vuruşunda top kaleci Haydar’da kaldı.


53. dakikada Alanyaspor atağında sağ kanattan Baiano’nun ortaladığı topa gerilerden gelen Papiss Cisse savunmadan önce nefis bir kafa vuruşu yaptı ve topu sol alt köşeden ağlara gönderdi. 2-0


54. dakikada sağ kanattan içeri sokulan Villafanez sol ayağıyla çok sert vurdu. Direkten dönen topu Djalma kaleye yollamak istedi ancak savunma araya girerek kornere çeldi.


72. dakikada Alanyaspor atağından Nsakala’nın ortasında penaltı noktası üzerindeki Ozan’a aktardı. Bu futbolcunun kafa vuruşunu kaleci Scuffet müthiş bir hamleyle kornere tokatladı.


90. dakikada Alanyaspor atağında sağ kanatta üç kişinin arasından nefis sıyrılan Cenk Ahmet’in içeri yerden çevirdiği topa penaltı noktası üzerindeki Sural gelişine vurarak filelerle buluşturdu. 3-0


90+2. Dakikada Alanyaspor’un sol çaprazdan kazandığı serbest vuruşta Villafanez doğrudan kaleyi denedi ancak kaleci Scuffet topu kornere tokatladı.



Stat: Bahçeşehir Okulları


Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Erdinç Sezertam xx, Ali Saygın Ögel xx


Aytemiz Alanyaspor: Haydar xxx, Nsakala xxx, Welinton xx, Tzavellas xxx, Baiano xx, Ceyhun xx, Ozan xx (Isaac Sackey dk. 77 x) Efecan xxx (Cenk Ahmet dk.87 ?), Djalma Campos xx, Villafanez xx, Papiss Cisse xxx (Josef Sural dk. 82 x)


Yedekler: Ufuk Ceylan, Caulker, Hasan Ayaroğlu, Hakan Erçelik, Taha Yalçıner


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Kasımpaşa: Scuffet xx, Ben Youssef xx, Veysel x, Karim Hafez xx (Özgür Çek dk. 80 ?), Popov xx, Sadiku xxx, Tarkan xx, Khalili xx, Hajradinovic xx (Depe dk. 68 ?), Trezeguet xx, Perica x (Koita dk. 46 xx)


Yedekler: Eray Birniçan, Ramazan Köse, Veigneau, Uğurcan Yazğılı, Çağtay Kurukalıp, Azad Toptik, Hasan Bilal, İlhan


Teknik Direktör: Mustafa Denizli


Goller: Papiss Cisse (dk. 7 ve 53), Sural (dk. 90) (Aytemiz Alanyaspor)


Kırmızı kart: Popov (dk. 41) (Kasımpaşa)


Sarı kartlar: Koita, Perica (Kasımpaşa), Lucas, Cisse (Aytemiz Alanyaspor)

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 18:17
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