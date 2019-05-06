Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - Atiker Konyaspor: 4 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 31. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaştı. Mücadele konuk takımın 4-2’lik üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada sağ kanattan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında korner çizgisine yakın bir mesafeye kadar gelen Ceyhun’un kaleye paralel pasında topla buluşan Cisse topu kontrol ederek sert vurdu. Cisse’nin şutu fileleri havalandırdı. 2-2

61. dakikada gelişen Alanyaspor atağında N’Sakala’nın sol kanattan yaptığı ortayı savunma karşıladı. Seken topu arka direğe ortalayan Villafanez, kaleci Serkan’a takıldı.

68. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Efecan’ın yaptığı ortayı Cisse yakın mesafeden golle buluşturmak istedi ancak kaleci Serkan izin vermedi.

71. dakikada ani gelişen Konyaspor atağında Volkan’ın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ömer Ali düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 3-2

76. dakikada Cenk Ahmet’in sağ çizgiden yaptığı ortayla topla buluşan Fernandes’in kaleye doğru sert vurdu ancak topu kaleci Serkan ayaklarıyla çıkardı.

81. dakikada Alanyaspor’un kullandığı köşe vuruşu sırasında ceza sahası içinde oluşan karambol, Alanyasporlu futbolcuların penaltı itirazlarına sebep oldu. VAR’ı inceleyen maçın hakemi Alper Ulusoy, pozisyon esnasında Volkan Fındıklı’ya faul yapıldığını tespit etti ve penaltı olmadığını işaret etti.

90+1. dakikada gelişen Konyaspor kontratağında tek kişiyle yakalanan Alanyaspor defansına paslaşarak giren Yatabare topu Ömer Ali’ye aktardı. Bu oyuncu ise boşta koşu yapan Hurtado’ya pasladı. Hurtado ise gelişine gönderdiği top filelerle buluştu. 4-2

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Alper Ulusoy x, İbrahim Bozbey x, Mehmet Salih Mazlum x,

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz xx, Steven Caulker xxx, Cenk Ahmet Alkılıç xx, Fabrice N’Sakala xx, Welinton Silva xx, Lucas Villafanez xxx (Fernandes dk. 75 x), Ceyhun Gülselam xx, Djalma Campos xx, Efecan Karaca xx, Ozan Tufan xx, Papiss Cisse xx

Yedekler: Ufuk Ceylan, Giorgos Tzavellas, Baiano, Emre Bekir, Hasan Ayaroğlu, Taha Yalçıner,

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı xxx,Ferhat Öztorun xxx, Ali Turan xx, Nejc Skubic xx, Jens Jonsson xxx Marko Jevtovic xx, Deni Milosevic xx (Hadziahmetovic dk. 87 ?), Moryke Fofana xx (Paolo Hurtado dk. 71 ?), Ömer Ali Şahiner xxx, Mustapha Yatabare xx (Jahovic dk. 90+1 ?)

Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Mücahit Atalay, Leonard Zuta, Abdou Traore, Ali Çamdalı, Amir, Adis, Mücahit Can Akçay

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Goller: Cisse (dk. 29 ve 47) (Alanyaspor), Jevtovic (dk. 39), Milosevic (dk. 41), Ömer Ali (dk. 71) Hurtado (dk. 90+1) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Jonsson, Ferhat Öztorun, Volkan Fındıkl, Mustapha Yatabare, Ali Turan (Konyaspor), Ceyhun Gülselam, Welinton, Cisse (Alanyaspor)