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Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 23.

23 Şubat 2019 Cumartesi 16:55
Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa’yı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


7. dakikada sağ kanattan Baiano’nun ceza sahasına yaptığı ortada defanstan seken topu arka direkte Cisse ağlara gönderdi. Ancak gol ofsayt nedeniyle ilk önce sayılmadı. Ardından VAR’dan gelen uyarıyla maçın hakemi Abdulkadir Bitigen, filelere giden meşin yuvarlağı geçerli saydı. 1-0


23. dakikada Ozan’ın ceza sahası dışı sağ çaprazından ortasında kale önünde Welinton’un kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.


25. dakikada Popov’un sağ kanattan ortasında topla buluşan Perica’nın şutu dışarı gitti.


31. dakikada Ozan’ın ara pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Cisse’nin sert şutu üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.


41. dakikada Popov, Campos’a yaptığı sert hareket sonrası hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Ardından VAR’dan gelen uyarı sonrası Kasımpaşalı oyuncu direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



Stat: Bahçeşehir Okulları


Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Erdinç Sezertam xx, Ali Saygın Ögel xx


Aytemiz Alanyaspor: Haydar xx, Nsakala xx, Welinton xxx, Tzavellas xx, Baiano xx, Ceyhun xx, Ozan xxx, Efecan xx, Djalma Campos xx, Villafanez xx, Papiss Cisse xxx


Yedekler: Ufuk Ceylan, Caulker, Cenk Ahmet, Hasan Ayaroğlu, Isaac Sackey, Hakan Erçelik, Taha Yalçıner, Josef Sural


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Kasımpaşa: Scuffet xx, Ben Youssef xx, Veysel x, Karim Hafez xx, Popov x, Sadiku xx, Tarkan xx, Khalili xx, Hajradinovic xx, Trezeguet xx, Perica x


Yedekler: Eray Birniçan, Ramazan Köse, Veigneau, Uğurcan Yazğılı, Çağtay Kurukalıp, Azad Toptik, Hasan Bilal, İlhan Depe, Özgür Çek, Koita


Teknik Direktör: Mustafa Denizli


Gol: Papiss Cisse (dk. 7) (Aytemiz Alanyaspor)


Kırmızı kart: Popov (dk. 41) (Kasımpaşa)


Sarı kartlar: Perica, Villafanez (Kasımpaşa), Papiss Cisse (Aytemiz Alanyaspor)

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 16:55
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