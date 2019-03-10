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Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 25.

10 Mart 2019 Pazar 14:34
Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 25. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında BB Erzurumspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


6. dakikada Scuk’un pasında ceza sahasına soldan giren Obertan gelişene vurdu ancak top uzak kale direğinin yanından dışarı gitti.


9. dakikada soldan gelişen Alanyaspor atağında Sural’ın ara pasında topla buluşan Cisse hızla ceza sahasına girdi. Geriden koşu yapan Efecan ile ceza sahasında duvar pası yapan Cisse’nin gelişine vurduğu plase vuruşta top kaleci İbrahim’e çarparak ağlarla buluştu. Ancak VAR sistemini inceleyen hakem Mete Kalkavan pozisyonun ofsayt olduğuna karar verdi ve golü iptal etti.


20. dakikada sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda topun başına geçen Ozan, topu ceza sahasının önüne havalandırdı. Burada topa yükselen Welinton’un kafa vuruşunu kaleci İbrahim güçlükle kornere tokatladı.


44. dakikada Baiano’nun pasında sağ kanatta topla buluşan Efecan, Leo’dan sıyrılıp son çizgi üzerindeyken kale önüne çevirdi. Sural’ın vuruşunda savunmadan seken top N’Sakala’nın önüne düştü. Bu futbolcu ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top az farkla dışarı çıktı.


45+2. dakikada sağ kanattan Efecan’ın ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Cisse’nin düzgün kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0



Stat: Bahçeşehir Okulları


Hakemler: Mete Kalkavan x, Mehmet Metin x, Abdullah Bora Özkara


Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz xx, Fabrice N’Sakala xx, Welinton Silva xx, Tzavellas xx, Baiano xx, Sackey xx, Josef Sural xx, Ceyhun Gülselam xx, Efecan Karaca xx, Ozan Tufan xx, Cisse xx


Yedekler: Ufuk Ceylan, Steven Caulker, Cenk Ahmet Alkılıç, Hasan Ayaroğlu, Hakan Erçelik Taha Yalçıner


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Büyükşehir Belediye Erzurumspor: İbrahim Sehic xx, Lokman Gör xx, Serkan Kurtuluş xx, Pierre Kanstrup xx, Leo Schwechlen xx, Samuel Eduok xx, İbrahim Akdağ xx (Moussa Kone dk. 34 ?), Jasmin Scuk xx, Emrah Başsan xx, Gabriel Obertan xx, Ridge Munsy xx,


Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Egemen Korkmaz, Hakan Arslan, Tolga Ünlü, Sefa Akgün, Taylan Antalyalı, Gilles Sunu, Siphiwe Tshabalala, Kristian Opseth


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Gol: (dk. 45+2) Cisse (Aytemiz Alanyaspor)

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 14:34
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