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Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Atiker Konyaspor: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 31.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 21:44
Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Atiker Konyaspor: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 31. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısını konuk takımın 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.


Alanyasporlu futbolcu Josef Sural’ın ölümü büyük üzüntüye neden olurken, takım arkadaşları ağırladığı Atiker Konyaspor maçı öncesi ısınmaya Josef Sural’ın fotoğrafı bulunan siyah formalarla çıktı. Sural’ın hayatını kaybettiği kazada aynı minibüste bulunan Papiss Demba Cısse, Welınton Souza Silva, Djalma Braune Manuel Abel Campos, Steven Roy Caulker ve Baiano da ilk 18’de yer aldı. Alanyaspor Konyasporlu futbolcular seremoni öncesi ise hem İngilizce hem de Türkçe ‘Seni asla unutmayacağız Josef Sural’ ve ‘Acınız, acımızdır’ yazılı pankartlarla sahaya çıktı. Konyaspor taraftar tribünde ise ‘Acınız, acımızdır’ yazılı pankart yer aldı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


9. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında Villafanez’in pasıyla topla buluşarak ceza sahasına sarkan Cisse, tek dokunuşla topu ağlarla göndermek istedi ancak meşin yuvarlak az farkla üsten dışarı çıktı.


11. dakikada Konyaspor atağında Ömer Ali pasını Yatabare’ya aktardı. Bu futbolcu dar açıdan topu doğrudan kaleye göndermek istedi ancak kaleci Haydar, topu son anda kornere tokatladı.


16. dakikada ani gelişen Konyaspor atağında Fofana’nın ara pasıyla topla buluşan Ömer Ali hızla ceza sahasına sokuldu. Kaleciyle baş başa kalan Ömer Ali kaleci Haydar’ı da geçerek meşin yuvarlağı kaleye gönderdi ancak maçın hakemi Alper Ulusoy golün ardından VAR’ı inceleyerek golü iptal etti ve gol pozisyonu öncesi faul yaptığı gerekçesiyle Konyasporlu Jonsson’a sarı kart gösterdi.


29. dakikada Alanyaspor’un köşe vuruşunda Lucas’ın ön direğe bıraktığı topu Djalma mükemmel bir topuk pasıyla arka direğe bıraktı. Arka direkte bomboş kalan Cisse, tek vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-0


39. dakikada ceza sahasının yaklaşık 15 metre gerisinden serbest vuruş kazanan Konyaspor’da topun başına gelen Jevtovic, topu direkt kaleye gönderdi ve top kaleci Haydar’ın solundan kale ile buluştu. 1-1


41. dakikada Gelişen Konyaspor atağında Milosevic’in ara pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Jonsson, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 2-1


45+1.dakikada gelişen Konyaspor atağında Jonsson şık bir pasla Fofana’nın önüne bıraktı. Fofana’nın sert şutu savunmaya da çarptı ve az farkla dışarı çıktı.



Stat: Bahçeşehir Okulları


Hakemler: Alper Ulusoy x, İbrahim Bozbey x, Mehmet Salih Mazlum x,


Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz xx, Steven Caulker xx, Cenk Ahmet Alkılıç xx, Fabrice N’Sakala xx, Welinton Silva xx, Lucas Villafanez xx, Ceyhun Gülselam xx, Djalma Campos xx, Efecan Karaca xxx, Ozan Tufan xx, Papiss Cisse xx


Yedekler: Ufuk Ceylan, Giorgos Tzavellas, Baiano, Emre Bekir, Hasan Ayaroğlu, Taha Yalçıner, Junior Fernandes


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı xx, Ferhat Öztorun xx, Ali Turan xx, Nejc Skubic xx, Jens Jonsson xx Marko Jevtovic x, Deni Milosevic xx, Moryke Fofana xx, Ömer Ali Şahiner xx, Mustapha Yatabare


Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Mücahit Atalay, Leonard Zuta, Abdou Traore, Ali Çamdalı, Amir Hadziahmetovic, Paolo Hurtado, Adis Jahovic, Mücahit Can Akçay


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Goller: Cisse (dk. 29) (Alanyaspor),Jevtovic (dk. 39), Milosevic (dk. 41) (Konyaspor)


Sarı kartlar: Jonsson, Ferhat Öztorun, Volkan Fındıklı (Konyaspor), Ceyhun Gülselam (Alanyaspor)

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Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 21:44
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