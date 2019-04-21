Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyasopr: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig’in 29.

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında A. Alanyaspor sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede ilk yarı golsüz eşitlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

16. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Villafanez’in ceza sahasına gerçekleştirdiği ortada, penaltı noktası yakından topla buluşan Cisse’nin röveşatasında kaleci Harun Tekin yatarak topa son anda müdahale etti.

36. dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunu kullanan Valbuena’nın ortasında, ön direkte topla buluşan Serdar Aziz’in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

39. dakikada defansın hatasını fırsat bilen Baiano’nun sağ çaprazdan sert vurdu, kaleci Harun Tekin’in müdahalesiyle meşin yuvarlak oyun alanına döndü.

40. dakikada Baiano’nun sağ kanattanortasında topla buluşan Ozan Tufan’ın iyi yükselip vurduğu kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

43. dakikada ceza sahasına giren Villafanez’in vuruşunda top kaleci Harun Tekin’i geçti. Son anda araya giren Mehmet Topal topu uzaklaştırdı.



Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Serkan Ok xx, İsmail Şencan xx

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz xx Baiano xx, Caulker xx, Wellington xx, Nsakala xx, Sackey xx, Ozan Tufan xx, Efecan Karaca xx, Villafanez xx, Campos xx, Cisse xx

Yedekler: Ufuk Ceylan, Hasan Ayaroğlu, Emre Bekir, Junior Fernandes, Taha Yalçıner, Josef Sural, Hakan Erçelik, Cenk Ahmet Alkılıç

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Fenerbahçe: Harun Tekin xx, Isla x, Skrtel xx, Serdar Aziz xx, İsmail Köybaşı xx, Mehmet Topal xx, Tolgay Arslan xx, Dirar xx, Eljif Elmas xx, Valbuena xx, Ayew xx

Yedekler: Volkan Demirel, Alper Potuk, Ferdi Kadıoğlu, Şener Özbayraklı, Zajc, Frey, Jailson, Neustaedter, Sadık Çiftpınar, Oğuz Kağan Güçtekin

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Sarı kart: İsmail Köybaşı (Fenerbahçe)

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