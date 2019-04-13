Spor Toto Süper Lig: Atiker Konyaspor: 1 - Demir Grup Sivasspor: 1 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig 28.

Spor Toto Süper Lig 28. hafta maçında Atiker Konyaspor evinde Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. Mücadele 1-1 beraberlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

65. dakikada Demir Grup Sivasspor atağında, Atiker Konyapor ceza sahası içinde oluşan karambolde Emre’nin şutu savunmaya çarparak kornere çıktı.

67. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Douglas’ın vuruşunda kaleci Serkan topa sahip oldu.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Erdem Bayık xx, Hakan Yemişken xx

Konyaspor: Serkan xx, Opanasenko x (Hurtado dk. 59 x), Uğur xx, Diagne xx, Zuta xx, Jonsson xx, Volkan xx, Ömer Ali xxx (Traore dk. 79 x), Milosevic x, Fofana xx, Jahovic x (Yatabare dk. 64 x)

Yedekler: Ertuğrul, Mücahit, Selim, Ali Turan, Ferhat, Amir, Mücahit Can

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan xx, Papp xx, Bjarsmyr x, Braz xx, Uğur xx, Hakan xx, N’Dinga x, Özer x (Torje dk. 68 x), Douglas xx (Mert dk. 90 ?), Emre xx, Diabate xx (Kone dk. 90+3 ?),

Yedekler: Ali, Rochet, Fatih, Ziya, Kone

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Goller: Ömer Ali (dk. 22)(Konyaspor), Diabate (dk. 39) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Özer (Sivasspor), Diagne, Traore (Konyapor)

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