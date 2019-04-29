Spor Toto Süper Lig: Atiker Konyaspor: 0 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig 30.

Spor Toto Süper Lig 30. hafta maçında Atiker Konyaspor evinde Galatasaray ile karşılaştı. Mücadele golsüz beraberlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada orta alanda Konyasporlu Ömer Ali’nin top kaybı yapması sonucu gelişen Galatasaray atağında, ceza sahası dışında topla buluşan Belhanda’nın vurduğu şut, sol kale direğinin yanından auta çıktı.

62. dakikada orta alandan gelişen Atiker Konyaspor atağında, Milosevic’in verdiği pasla ceza sahası dışında topla buluşan Yatabare’nin vurduğu şut, kaleci Muslera’da kaldı.

65. dakikada orta alandan gelişen Galatasaray atağında, Belhanda’nın verdiği pasla ceza sahası içinde topla buluşarak kaleciyle karşı karşıya kalan Mbaye Diagne’nin vurduğu şut, kalenin sağından az farkla auta çıktı.

73. dakikada sağ kanattan gelişen Atiker Konyaspor atağında, Skubic’in verdiği pasla ceza sahası dışında orta alana yakın mesafede topla buluşan Jevtovic’in vurduğu şutu, kaleci Muslera uzanarak kornere çeldi.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ali Saygın Ögel xx, Erdem Bayık xx,

Konyaspor: Serkan xx, Skubic xx, Uğur xx, Fallou Diagne xx, Zuta xx, Jonsson xx, Jevtovic xx, Ömer Ali x (Amir dk. 76 x), Milosevic xx, Fofana x (Hurtado dk. 90 ?), Yatabare xx (Jahovic dk. 73 x)

Yedekler: Ertuğrul, Mücahit, Ali Turan, Opanasenko, Ferhat, Volkan, Mücahit Can

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Donk xx, Luyindama xx, Nagatomo xx, Ndiaye x (Selçuk dk. 79 x), Fernando xx, Feghouli x, Belhanda xx (Emre Akbaba dk. 75 x), Onyekuruxx (Mitroglou dk. 75 x), Mbaye Diagne x

Yedekler: İsmail, Ahmet, Ömer, Semih, Emre Taşdemir, Yunus, Muğdat

Teknik Direktör: Fatih Terim

Sarı kartlar: Uğur (Konyaspor), Fernando (Galatasaray)

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