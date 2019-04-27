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Spor Toto Süper Lig: Antalyasppor: 1 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 30.

27 Nisan 2019 Cumartesi 16:56
Spor Toto Süper Lig: Antalyasppor: 1 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Antalyaspor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi takım 1-0 önde tamamladı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


3. dakikada Tshabalala’nın ceza sahası dışından sert şutunda top üstten auta gitti.


5. dakikada ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Charles’in ortasında, defansın anlaşmazlığındatopu önünde bulan ve kaleci ile karşı karşıya kalan Mevlüt Erdinç’in şutu üstten auta gitti.


12. dakikada sağ kanttan topla ilerleyen Nazım Sangaren’in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mevlüt Erdinç düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Yardımcı hakemin ofsayt gerekçesiyle bayrağını kaldırması üzerine maçın hakemi Fırat Aydınus, golü iptal etti. VAR incelemesinin ardından Aydınus golü verdi. 1-0


21. dakikada Musa Kone’nin ceza sahası dışından sert şutunda top kalecide kaldı.


32. dakikada ceza sahası sol çapraz noktasına yakın yerden kazanılan serbest vuruşta Tshabalala’nın şutunda top az farkla üstten auta gitti.



Stat: Antalya


Hakemler: Fırat Aydınus x, Süleyman Özay x, Candaş Elbil x


Antalyaspor: Boffin x, Nazım Sangare xx, Celustka x, Diego x, Cissokho x, Yekta Kurtuluş x, Charles x, Amilton x, Fredy x, Serdar Özkan x, Mevlüt Erdinç xx


Yedekler: Ferhat Kaplan, Osman Çelik, Tarık Çamdal, Zeki Yıldırım, Drole, Doğukan Sinik,Harun Alpsoy, Doukara, Bahadır Öztürk, Sergen Yatağan


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic x, Tolga Ünlü x, Kanstrup x, Schwechlen x, Hakan Arslan x, Taylan Antalyalı x, Kone x, Emrah Başsan x, Tshabalala x, Eduok x, Sunu x


Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Munsy, Serkan Kurtuluş, Samed Ali Kaya, Rashad Muhammed,Krıstıan Opseth, Lokman Gör, Sefa Akgün, Jasmın Scuk


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Gol: Mevlüt Erdinç (dk. 12) (Antalyaspor)

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 16:56
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