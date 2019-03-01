Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 2 - MKE Ankaragücü: 4 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig’in 24.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Antalyaspor, MKE Ankaragücü’nü evinde ağırladı. Maç, konuk takımın 4-2’lik üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Antalyaspor’un kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Diego, kaleye sert gönderdi, top kalenin yanında auta gitti.

55. dakikada orta sahadan topla ilerleyen Hakan Özmert, ceza sahasına kadar topu sürdü. Kaleyi karşıdan gören Hakan’ın çektiği şutta top defansa çarpıp kalenin yanında kornere gitti.

75. dakikada Antalyaspor gole çok yaklaştı. Sol kanattan ceza sahası içerisine giren Doukara’nın ortasında, Mevlüt Erdinç’in kafayla uzak köşeye yolladığı top direğe çarptı.

90+2. dakikada Doukara’nın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Doğukan’ın kaleye gönderdiği sert şut, az farkla üstten auta çıktı.

90+5. dakikada sağdan ceza sahası içerisine giren Kitsiou’nun verdiği topu önüne alan Boyd, düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 2-4



Stat: Antalyaspor

Hakemler: Koray Gençerler xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Candaş Elbil xx

Antalyaspor: Boffin xx, Salih xx, Diego Angelo xx, Sangare xxx, Chico xx (Doğukan dk. 81 x), Charles xx, Hakan xx, Amilton xx, Serdar Özkan xx (Drole dk. 64 x) Fredy (Doukara dk. 57 x) xx, Mevlüt xx

Yedekler: Ferhat, Osman, Zeki, Yekta, Harun, Cissokho, Bahadır

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

MKE Ankaragücü: Altay xx, Kitsiou xx, Ante xx, Pazdan xx, Pinto xx, Sedat xx (Moulin dk. 58 x), Djedje xx, Hector xxx (Scarione dk. 82 ?), Sacko xx (İlhan Parlak dk. 75 x), Boyd xxx, Orgill xxx

Yedekler: Korcan, Mehmet, Alihan, Cebrail, Aydın, Sadaev, Kaan

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Golller: Chico (dk. 19), Nazım Sangare (dk. 29) (Antalyaspor), Orgill (dk. 21, 26 ve 41), Boyd (dk. 90+5) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Nazım Sangare, Hakan Özmert, Diego Angelo (Antalyaspor), Boyd, Sedat, Kitsiou, Pinto, Altay, Kulusic (MKE Ankaragücü)

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