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Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 2 - MKE Ankaragücü: 3 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 24.

01 Mart 2019 Cuma 21:29
Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 2 - MKE Ankaragücü: 3 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Antalyaspor, MKE Ankaragücü’nü konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 3-2’lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


6. dakikada Boyd’un sol taraftan ceza sahası dışına doğru yolladığı köşe vuruşunda Sedat Ağçay, topa gelişine vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Boffin’in kontrolünde yandan auta çıktı.


19. dakikada Hakan Özmert’in sol taraftan kullandığı köşe vuruşuna, iyi yükselen Chico topu kafayla uzak köşeye yolladı, direğe çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0


21. dakikada orta sahada topla buluşan Canteros’un ara pasında, Antalyaspor defans oyuncusunun dengesini kaybetmesi sonucu topu önünde bulan Orgill, kalecinin soluna yaptığı plase vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-1


26. dakikada sol tarafta topla buluşan Boyd, ceza sahası içine kat ederek açtığı orta şut karışımı vuruşunda, Boffin’in üzerinden kaleye doğru yönelen topu, Orgill kafayla tamamlayarak ağlarla buluşturdu. 1-2


29. dakikada sağ kanattan içeri kat eden Nazım Sangare, 3 kişi çalımladıktan sonra yaptığı sert vuruşta ağları sarstı. 2-2


41. dakikada ceza sahası dışından Pinto’nun verdiği topla buluşan Boyd, bekletmeden yaptığı ortada topa iyi yükselip kafayı vuran Orgill, kendisinin ve takımının 3. golünü kaydetti. 2-3



Stat: Antalyaspor


Hakemler: Koray Gençerler xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Candaş Elbil xx


Antalyaspor: Boffin xx, Salih xx, Diego Angelo xx, Sangare xxx, Chico xx, Charles xx, Hakan xx, Amilton xx, Serdar Özkan xx Fredy xx, Mevlüt xx


Yedekler: Ferhat, Osman, Zeki, Drole, Doğukan, Yekta, Harun, Cissokho, Doukara, Bahadır


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


MKE Ankaragücü: Altay xx, Kitsiou xx, Ante xx, Pazdan xx, Pinto xxx, Sedat xx, Djedje xx, Hector xxx, Sacko xx, Boyd xxx, Orgill xxx


Yedekler: Korcan, Mehmet, Alihan, İlhan, Cebrail, Scarione, Mathieu, Aydın, Sadaev, Kaan


Teknik Direktör: Mustafa Kaplan


Goller: Chico (dk. 19), Nazım Sangare (dk.29) (Antalyaspor), Orgill (dk. 21, 26 ve 41) MKE Ankaragücü


Sarı kartlar: Nazım Sangare (Antalyaspor), Boyd, Sedat (MKE Ankaragücü)

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 21:29
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