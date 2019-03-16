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Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 26.

16 Mart 2019 Cumartesi 20:00
Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Antalyaspor sahasında Aytemiz Alanyaspor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 2-0 önde tamamladı.


Öte yandan Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında Yeni Zellanda’da cuma namazı sırasında gerçekleşen terör saldırısı ve kırmızı beyazlı futbolcu Serdar Özkan’ın annesinin vefatı nedeniyle müzik çalınmadı. Antalyaspor’un gollerini atan Hakan Özmert ve Doukara, iki gün önce annesi vefat eden takım arkadaşları Serdar Özkan’ın formasını öperek gol sevinci yaşadı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


9. dakikada ceza yayı üzerinde defansın uzaklaştıramadığı topu kapan Chico’nun set şutu defansa da çarparak az farkla üstten kornere çıktı.


27. dakikada Hakan Özmert’in ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top kaleci Haydar’ın müdahalesine rağmen ağlara gitti. 1-0


32. dakikada atılan uzun pasta topla ilerleyen Dokukara, ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla kaleci Haydar Yılmaz’ın sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0



Stat: Antalya


Hakemler: Zorbay Küçük x, Erdem Bayık x, Hakan Yemişken x


Antalyaspor: Boffin x, Nazım Sangare xx, Celustka x, Diego x, Cissokho x, Charles x, Chico x, Fredy x, Hakan Özmert xx, Amilton x, Doukara xx


Yedekler: Ferhat Kaplan, Osman Çelik, Zeki Yıldırım, Drole, Doğukan Sinik, Yekta Kurtuluş, Harun Alpsoy, Mevlüt Erdinç, Bahadır Öztürk, Sergen Yatağan


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz x, Baiano x, Welinton x, Tzavellas x, Nsakala x, Ozan Tufan x, Ceyhun Gülselam x, Sackey x, Efecan Karaca x, Djalma Campos x, Cisse x


Yedekler: Ufuk Ceylan, Vıllafanez, Hasan Ayaraoğlu,Steven Caulker,Taha Yalçıner, Taha Yalçıner, Josef Sural, Hakan Erçelik, Cenk Ahmet


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Goller: Hakan Özmert (dk. 27), Dokukara (dk. 32) (Antalyaspor)

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 20:00
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