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Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 1 - Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 28.

14 Nisan 2019 Pazar 18:13
Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 1 - Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 28. hafta mücadelesinde Antalyaspor, sahasında ağırladığı Kasımpaşa’yı 1-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


55. dakikada Pavelka’nın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci iki hamlede kontrol etti.


74. dakikada Tarkan Serbest’in sağ kanattan penaltı noktası üzerine ortasında, Koita’nın kafasını kaleci güçlükle kornere çeldi.


84. dakikada hakan Özmert’in pasıyla sol kanattan ceza sahası içine giren Serdar Özkan’ın zayıf şutu yandan auta gitti.


86. dakikada Amilton’un ceza sahası sol çaprazdan sert şutunu kaleci iki hamlede kontrol etti.



Stat: Antalya


Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Mehmet Kısal xx, Mustafa Savranlar xx


Antalyaspor: Boffin xxx, Cissokho xx, Diego xxx, Chico x, Celutska x, Charles xx, Hakan Özmert xxx,Amilton xx (Yekta dk. 88 ?), Fredy xx (Serdar Özkan dk.72 x), Sangare xxx, Mevlüt Erdinç xxx (Doğukan Sinik dk. 59 x)


Yedekler: Ferhat Kaplan, Osman Çelik, Tarık Çamdal, Zeki Yıldırım, Drole, Harun Alpsoy, Bahadır Öztürk


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Kasımpaşa: Ramazan Köse x, Veigneau x (Perica dk. 79 x), Youssef x, Josue Sa x (Hajradinovic dk. 46 x), Popov x, Pavelka x, Trezeguet x, Tarkan Serbest x, Sadiku x, Karim Hafez x (Özgür Çek dk. 75), Koita x


Yedekler: Eray Birniçan, Scuffet, Hasan Bilal, İlhan Depe, Uğurcan Yazgılı, Azad Toptik, Veysel Sarı


Teknik direktör: Mustafa Denizli


Gol: Mevlüt Erdinç (dk. 23) (Antalyaspor)


Kırmızı kart: Chico (dk. 43) (Antalyaspor)


Sarı kart: Amilton, Diego (Antalyaspor), Popov, Sadiku (Kasımpaşa)

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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 18:13
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