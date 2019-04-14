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Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 1 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 28.

14 Nisan 2019 Pazar 17:04
Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 1 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 28. hafta mücadelesinde Antalyaspor, Kasımpaşa’yı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi takım 1-0 önde tamamladı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


15. dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında orta sahadan aldığı topla sol kanattan ceza sahasına giren Fredy’in sert şutunu kaleci kornere tokatladı.


17. dakikada Popov’un sağ kanattan kale önüne yaptığı ortada topa iyi yükselen Trezeguet’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.


21. dakikada sol kanattan Trezeguet’in pasında ceza sahasına giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Tarkan Serbest’in şutu yan ağlarda kaldı.


23. dakikada Chico’nun ceza sahasına gönderdiği topu Amilton göğsüyle, Mevlüt Erdinç’in önüne indirdi. Bu futbolcunun penaltı noktası üzerinden gelişine sert şutu ağlara gitti. 1-0


32. dakikada Sangare’nin sağ kanattan penaltı noktasına üzerine yerden pasında Mevlüt Erdinç’in dönerek şutunu kaleci çeldi.


43. dakikada Chico’nun Tarkan, Serbest’e yaptığı faul sonrası hakem Abdülkadir Bitigen, VAR incelemesinin ardından oyuncuya direkt kırmızı kart gösterdi.


45. dakikada Hakan Özmert’in kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde Celutska’nın kafa vuruşunu kaleci parmaklarının ucuyla kornere çeldi.



Stat: Antalya


Hakemler: Abdulkadir Bitigen x, Mehmet Kısal x, Mustafa Savranlar x


Antalyaspor: Boffin xx, Cissokho x, Diego x, Chico x, Celutska x, Charles x, Hakan Özmert x, Amilton xx, Fredy x, Sangare xx, Mevlüt Erdinç xx


Yedekler: Ferhat Kaplan, Osman Çelik, Tarık Çamdal, Zeki Yıldırım, Drole, Doğukan Sinik, Yekta Kurtuluş, Serdar Özkan, Harun Alpsoy, Bahadır Öztürk


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Kasımpaşa: Ramazan Köse x, Veigneau x, Youssef x, Josue Sa x, Popov x, Pavelka x, Trezeguet x, Tarkan Serbest x, Sadiku x, Karim Hafez x, Koita x


Yedekler: Eray Birniçan, Scuffet, Hasan Bilal, Perica, İlhan Depe, Hajradinovic, Uğurcan Yazgılı, Özgür Çek, Azad Toptik, Veysel


Teknik Direktör: Mustafa Denizli


Gol: Mevlüt Erdinç (dk. 23) (Antalyaspor)


Kırmızı kart: Chico (dk. 43) (Antalyaspor)


Sarı kart: Popov (Kasımpaşa)

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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 17:04
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