Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig’in 22.

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Antalyaspor evinde lider Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Maç M. Başakşehir’in 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada sağ kanattan korneri kullanan Fredy, yerden ceza alanına gönderdiği pasta topla buluşan Hakan Özmert, iki rakibini geçtikten sonra sağ çaprazdan vurduğu sert şut, Mahmut Tekdemir’e çarparak kornere gitti.

73. dakikada ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Arda Turan’ın kaleye gönderdiği sert şut, kaleci Boffin’in kontrolünde yan ağlarla buluştu.

79. dakikada sol kanatta topla buluşan Robinho’nun ceza alanına girdikten sonra altı pasa gönderdiği topa Edin Visca gelişine vurdu, kaleye yönelen topu son anda Chico uzaklaştırmayı başardı.

81. dakikada ceza alanında sağ çaprazda topla buluşan Mossoro’nun kaleye gönderdiği şutta kaleye doğru yönelen topu son anda Yekta Kurtuluş kale çizgisi önünden uzaklaştırmayı başardı.



Stat: Antalyaspor

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Kerem Ersoy xx, Süleyman Özay xx

Antalyaspor: Boffin xx, Salih xx, Diego Angelo xx, Sangare x, Chico xx, Charles xx (Yekta dk. 73 x), Hakan xx, Amilton xxx, Doğukan x (Serdar dk. 45 x) Fredy xx, Mevlüt xx (Doukara dk. 62 x)

Yedekler: Ferhat, Osman, Zeki, Drole, Harun, Cissokho, Bahadır

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Mahmut xx, Kudriashov xxx, Serdar xx, İrfan Can xxx, Emre Belezoğlu xxx, Visca xx, Arda Turan xx (Demba Ba dk. 74 x) Mossoro xx (Soner dk. 90?) , Robinho xxx (Elia dk. 85 x)

Yedekler: Volkan Babacan, Attamah, Adebayor, Napoleoni, Jojic, Uğur, Gökhan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Gol: Kurdiashov (dk. 33) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Nazım Sangare, Yekta Kurtuluş, Boffin (Antalyaspor), Kudriashov, Emre Belezoğlu (Başakşehir)

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