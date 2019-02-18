Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig’in 22.

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Antalyaspor, lider Medipol Başakşehir’i konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 1-0’lık galibiyetiyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

18. dakikada Hakan Özmert’in ara pasıyla ceza alanına hareketlenen Amilton, sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Amilton’un sert şutunda meşin yuvarlak uzak kale direği dibinden az farkla auta çıktı.

29. dakikada Hakan Özmert’in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Salih’in kafa vuruşunda top, kaleci Mert’in kucağında kaldı.

33. dakikada sol kanattan Visca’nın pasına hareketlenen İrfan Can, ceza sahası içerisinde şık topuk pasıyla Kurdiashov’u topla buluşturdu. Kudryashov’un bekletmeden hafif sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak Boffin’in yanından ağlarla buluştu. 0-1



Stat: Antalyaspor

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Kerem Ersoy xx, Süleyman Özay xx

Antalyaspor: Boffin xx, Salih xx, Diego Angelo xx, Sangare x, Chico xx, Charles xx, Hakan xx, Amilton xxx, Doğukan x Fredy xx, Mevlüt xx

Yedekler: Ferhat, Osman, Zeki, Drole, Yekta, Serdar Özkan, Harun, Cissokho, Doukara, Bahadır

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Mahmut xx, Kudriashov xxx, Serdar xx, İrfan Can xxx, Emre Belezoğlu xxx, Visca xx, Arda Turan xx Mossoro xx, Robinho xx

Yedekler: Volkan Babacan, Attamah, Adebayor, Elia, Napoleoni, Demba ba, Soner, Jojic, Uğur, Gökhan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Gol: Kurdiashov (dk. 33) (Başakşehir)

Sarı kart: Nazım Sangare (Antalyaspor), Kudriashov (Başakşehir)

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