Spor Toto Süper Lig: Akhisarspor: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig’in 24.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Akhisarspor, sahasında 1-0 geriye düştüğü maçta Aytemiz Alanyaspor’u 3-1 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

65. dakikada Akhisarspor’da Barbosa’nın geri pasında kaleci Lukac, önündeki rakibi Baiano’yu geçmek isterken meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 0-1

74. dakikada Akhisarspor atağında Bokila’nin pasında ceza sahası içerisinde Onur topu bekletmeden arkadaşı Zeki’nin önüne bıraktı. Ceza sahası içi sağ çaprazdan Zeki’nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

77. dakikada Akhisarspor kontratağında Barbosa’nın sol kanattan yerden pasında rakip ceza yayının içerisinde topla buluşan Bilal’ın düzgün sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

87. dakikada Akhisarspor’da Zeki’nin rakip ceza yayının yaklaşık 2 metre gerisinden kullandığı serbest vuruşta barajı aşan top bir kez daha filelerle buluştu. 3-1



Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Serkan Tokat xx, Kemal Yılmaz xx, Mustafa Sönmez xx

Akhisarspor: Lukac x, Zeki xxx, Caner xx, Cocalic xxx, Kadir xx, Sissoko x (Bilal dk. 68 xxx), Serginho xx, Onur xx (Vrsajevic dk. 84 ?), Josue x (Rotman dk. 64 xx), Barbosa xxx, Bokila xx

Yedekler: Halil, Aykut, Musa, Regattin

Teknik Direktör: Cem Kavçak

Aytemiz Alanyaspor: Haydar x, Baiano x, Caulker x, Tzavellas x, Welinton x, Ozan x (Cenk Ahmet dk. 82 x), Ceyhun x (Hasan dk. 89 ?), Villafanez x (Sackey dk. 64 x), Efecan xx, Campos x, Sural x

Yedekler: Ufuk, Taha, Hakan

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Lukac (dk. 65 k.k.) (Aytemiz Alanyaspor), Zeki (dk. 74 ve 87), Bilal (dk. 77) (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Ceyhun, Campos (Aytemiz Alanyaspor), Rotman (Akhisarspor)

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