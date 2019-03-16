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Spor Toto Süper Lig: Akhisarspor: 2 - Kasımpaşa: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 26.

16 Mart 2019 Cumartesi 18:07
Spor Toto Süper Lig: Akhisarspor: 2 - Kasımpaşa: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Akhisarspor, sahasında Kasımpaşa’ya 3-2 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


50. dakikada Akhisarspor atağında Serginho’nun kafayla indirdiği topu önüne alan Bokila’nın ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Ramazan’ın ayaklarına çarparak tehlike bölgesinden uzaklaştı.


54. dakikada Zeki’nin pasıyla topla buluşan Güray’ın rakip ceza yayının hemen içinden sert şutunda meşin yuvarlak Kasımpaşa savunmasına da çarparak az farkla direğin yanından kornere gitti.


56. dakikada Güray’ın pasında ceza sahası içi sol çaprazda topa sahip olan Manu’nun bekletmeden şutunda meşin yuvarlak direğin hemen yanından auta çıktı.


58. dakikada hızlı gelişen Kasımpaşa atağında Pavelka’nın pasında Hajradinovic’in rakip ceza yayının hemen önünde gelişine sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kale direğinin üstünden dışarıya gitti.


60. dakikada sağ kanatta Güray’ın ceza sahası içerisine ortasında Veysel’in rakibi Bokila’ya yaptığı faul sonrası hakem Halis Özkahya penaltı kararı verdi.


62. dakikada penaltı atışını kullanan Bokila, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1


74. dakikada Bilal’in ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, barajı aşan topu kaleci Ramazan son anda kornere tokatladı.


75. dakikada sol kanatta Pavelka’nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Trezeguet’in müsait pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.


87. dakikada Kasımpaşa atağında Trezeguet’in pasıyla topla buluşan Khalili’nin ceza yayının yaklaşık bir metre gerisinden sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-2


90+5. dakikada Pavelka’nın pasıyla topu önüne alan Trezeguet’in rakiplerinden sıyrıldıktan sonra ceza yayının hemen gerisinden kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak bir kez daha ağlara gitti. 2-3



Stat: Spor Toto Akhisar


Hakemler: Halis Özkahya xx, Erdinç Sezertam xx, Serdar Diyadin xx


Akhisarspor: Lukac x, Zeki x, Caner x, Lopes x, Kadir xx, Serginho x (Bilal dk. 58 x), Rotman x, Sissoko x, Barbosa xx (Güray dk. 46 xx), Manu xxx (Musa dk. 83 x), Bokila xxx


Yedekler: Halil, Vrsajevic, Aykut, Eray Ataseven, Onur, Regattin


Teknik Direktör: Ercan Kahyaoğlu


Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xx, Veysel x, Ben Youssef xx, Veigneau x (Perica dk. 76 xx), Pavelka xxx, Sadiku xx, Khalili xxx, Hajradinovic x (Karim Hafez dk. 71 xxx), Trezeguet xxx, Koita xxx (Özgür dk. 90+2 ?)


Yedekler: Eray Birniçan, Hasan, İlhan, Furkan, Uğurcan, Azad, Heintz


Teknik Direktör: Mustafa Denizli


Goller: Koita (dk. 7), Khalili (dk. 87), Trezeguet (dk. 90+5) (Kasımpaşa), Manu (dk. 32), Bokila (dk. 62 pen.) (Akhisarspor)


Sarı kart: Lopes (Akhisarspor)

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 18:07
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