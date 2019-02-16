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Spor Toto Süper Lig: Akhisarspor: 0 - MKE Ankaragücü: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 22.

16 Şubat 2019 Cumartesi 15:31
Spor Toto Süper Lig: Akhisarspor: 0 - MKE Ankaragücü: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Akhisarspor, sahasında ağırladığı MKE Ankaragücü ile golsüz berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


51. dakikada Djedje’nin rakip yarı alanda Josue’ye yaptığı faul sonrası hakem tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kart ile cezalandırılarak oyun dışına gönderildi.


70. dakikada Akhisarspor atağında Josue’nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Altay, üzerine gelen toplu güçlükle kornere tokatladı.


74. dakikada ceza sahası içerisinde Onur’un pasıyla topla buluşan Sissoko’nun zayıf vuruşunda kaleci Altay, meşin yuvarlağı kontrol etti.


75. dakikada Ankaragücü kontratağında savunmadan topu alarak rakiplerinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası içerisine giren Orgill’in sol çaprazdan yerden vuruşunda top Fatih’in kucağında kaldı.


90. dakikada sol kanattan Aykut’un ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan İlhan, rakibinden sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı kaleci Fatih’in yanından filelerle buluşturdu. Akhisarspor takımının itirazı üzerine VAR incelemesine giden hakem Halis Özkahya, İlhan’ın topa elle müdahalede bulunduğunu gerekçe göstererek golü iptal etti.




Stat: Spor Toto Akhisar


Hakemler: Halis Özkahya xx, Mehmet Kısal xx, Hakan Yemişken xx


Akhisarspor: Fatih xx, Zeki xx, Kadir xx, Caner xx, Cocalic xx, Sissoko xx, Serginho x (Bokila dk. 81 xx), Barbosa x (Onur dk. 65 x), Regattin x, Josue x, Cikalleshi x


Yedekler: Lukac, Bora, Vrsajevic, Rotman, Bilal, Aykut, Musa, Doğukan


Teknik Direktör: Cem Kavçak


MKE Ankaragücü: Altay xxx, Pazdan xx, Moke xx, Kulusic xx, Kitsiou xx, Sacko x (İlhan dk. 72 xx), Boyd x (Aydın dk. 82 xx), Canteros x (Mehmet dk. 55 xx), Djedje x, Sedat x, Orgill x


Yedekler: Korcan, Alihan, Mahmut, Cebrail, Scarione, Sadaev, Kaan


Teknik Direktör: Mustafa Kaplan


Kırmızı kart: Djedje (dk. 51) (MKE Ankaragücü)


Sarı kartlar: Serginho, Josue, Fatih (Akhisarspor), Orgill, Mehmet, Onur (MKE Ankaragücü)

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 15:31
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