Spor Toto Süper Lig: Akhisarspor: 0 - MKE Ankaragücü: 0 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig’in 22.

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Akhisarspor, sahasında ağırladığı MKE Ankaragücü ile golsüz berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Djedje’nin rakip yarı alanda Josue’ye yaptığı faul sonrası hakem tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kart ile cezalandırılarak oyun dışına gönderildi.

70. dakikada Akhisarspor atağında Josue’nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Altay, üzerine gelen toplu güçlükle kornere tokatladı.

74. dakikada ceza sahası içerisinde Onur’un pasıyla topla buluşan Sissoko’nun zayıf vuruşunda kaleci Altay, meşin yuvarlağı kontrol etti.

75. dakikada Ankaragücü kontratağında savunmadan topu alarak rakiplerinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası içerisine giren Orgill’in sol çaprazdan yerden vuruşunda top Fatih’in kucağında kaldı.

90. dakikada sol kanattan Aykut’un ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan İlhan, rakibinden sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı kaleci Fatih’in yanından filelerle buluşturdu. Akhisarspor takımının itirazı üzerine VAR incelemesine giden hakem Halis Özkahya, İlhan’ın topa elle müdahalede bulunduğunu gerekçe göstererek golü iptal etti.





Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Halis Özkahya xx, Mehmet Kısal xx, Hakan Yemişken xx

Akhisarspor: Fatih xx, Zeki xx, Kadir xx, Caner xx, Cocalic xx, Sissoko xx, Serginho x (Bokila dk. 81 xx), Barbosa x (Onur dk. 65 x), Regattin x, Josue x, Cikalleshi x

Yedekler: Lukac, Bora, Vrsajevic, Rotman, Bilal, Aykut, Musa, Doğukan

Teknik Direktör: Cem Kavçak

MKE Ankaragücü: Altay xxx, Pazdan xx, Moke xx, Kulusic xx, Kitsiou xx, Sacko x (İlhan dk. 72 xx), Boyd x (Aydın dk. 82 xx), Canteros x (Mehmet dk. 55 xx), Djedje x, Sedat x, Orgill x

Yedekler: Korcan, Alihan, Mahmut, Cebrail, Scarione, Sadaev, Kaan

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Kırmızı kart: Djedje (dk. 51) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Serginho, Josue, Fatih (Akhisarspor), Orgill, Mehmet, Onur (MKE Ankaragücü)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.