Spor Toto Süper Lig: Akhisarspor: 0 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig’in 22.

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Akhisarspor, sahasında MKE Ankaragücü’nü ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada Cikalleshi’nin pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Josue’nin kaleye gönderdiği sert şutta, iyi yer tutan kaleci Altay iki hamlede topa sahip oldu.

21. dakikada ceza sahasının hemen dışı sol çaprazdan Boyd’un kullandığı serbest vuruşta, barajı aşan top az farkla direğin yanından dışarı çıktı.

23. dakikada Regattin’in sağ kanattan ortaladığı topa penaltı noktası yakınlarında iyi yükselen Serginho’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay’da kaldı.

42. dakikada sağ kanattan Akhisarspor’un serbest vuruşunda Josue’nin pasıyla ceza sahası içerisi sağ çaprazda topla buluşan Serginho’nun dar açıdan sert şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.



Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Halis Özkahya xx, Mehmet Kısal xx, Hakan Yemişken xx

Akhisarspor: Fatih xx, Zeki xx, Kadir xx, Caner xx, Cocalic xx, Sissoko xx, Serginho xx, Barbosa xx, Regattin xx, Josue xx, Cikalleshi xx

Yedekler: Lukac, Bora, Vrsajevic, Rotman, Bilal, Aykut, Onur, Bokila, Musa, Doğukan

Teknik Direktör: Cem Kavçak

MKE Ankaragücü: Altay xx, Pazdan xx, Moke xx, Kulusic xx, Kitsiou xx, Sacko xx, Boyd xx, Canteros xx, Djedje xx, Sedat xx, Orgill xx

Yedekler: Korcan, Mehmet, Alihan, Mahmut, İlhan, Cebrail, Scarione, Aydın, Sadaev, Kaan

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Sarı kartlar: Serginho (Akhisarspor), Orgill, Djedje (MKE Ankaragücü)

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