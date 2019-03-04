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Spor Toto Süper Lig: Akhisarspor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 24.

04 Mart 2019 Pazartesi 21:01
Spor Toto Süper Lig: Akhisarspor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Akhisarspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


11. dakikada gelişen Akhisarspor atağında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Onur’un dar açıdan sert şutunda kaleci Haydar topu son anda kornere çeldi.


20. dakikada Villafanez’in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda, altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Caulker’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kale direğinin üstünden auta gitti.


30. dakikada Alanyaspor’un kontratağında topu önüne alarak hızla rakip yarı sahaya giren Efecan’ın yerden pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Welinton, yerden sert vuruşunda kaleci Lukac, uzanarak son anda meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında Akhisarspor savunması topu tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.


43. dakikada Josue’nin ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta altıpas içerisine yönlendirilen topu kaleci Haydar çıkarak yumrukladı ve tehlikeli bölgesinden uzaklaştırdı.



Stat: Spor Toto Akhisar


Hakemler: Serkan Tokat xx, Kemal Yılmaz xx, Mustafa Sönmez xx


Akhisarspor: Lukac xx, Zeki xx, Caner xx, Cocalic xx, Kadir xx, Sissoko xx, Serginho xx, Onur xx, Josue xx, Barbosa xx, Bokila xx


Yedekler: Halil, Vrsajevic, Rotman, Bilal, Aykut, Musa, Regattin


Teknik Direktör: Cem Kavçak


Aytemiz Alanyaspor: Haydar xx, Baiano xx, Caulker xx, Tzavellas xx, Welinton xx, Ozan xx, Ceyhun xx, Villafanez xx, Efecan xx, Campos xx, Sural xx


Yedekler: Ufuk, Sackey, Hasan, Taha, Hakan, Cenk Ahmet


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Sarı kart: Ceyhun (Aytemiz Alanyaspor)

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 21:01
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