Bölgesel Amatör Lig Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta oynanan Talasgücü Belediyespor ligin 22.haftasında sahasında oynadığı maçta 68 Aksaray Belediyespor’a 2-1 mağlup oldu.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Dış Saha

Hakemler: Metehan Ayyürek xx, Mustafa Güçer xx, Cem Mustafa Akpınar xx

Talasgücü Belediyespor: Mustafa Umut Mete xx, Burak Öztürk xx, Mehmet Tahir Kalem xx, Adem Demiroğlu x, Recep Daylak xx, Mustafa İlkay Kartal xx, Ertuğrul Yaman xx, Ali Yılmaz x, Chukwuemeka Gabrıel Kalu xx,Göksel Arsoy xx, Furkan Özdemir xx

68 Aksaray Belediyespor:Mehmet Akif Önal xx, Özkn Yılmaz xxx, Ömer Çiçek xxx, Ndong Meye Laurys xxx, Enes Soy xxx, Eray Eren xxx, Uğur Yalçın xxx, Şafak Bayraktar xxx, İbrahim Konuksever xxx, Vehbi Furkan Yıldırım xxx, Emre Erol xxx,

Goller:Furkan Özdemir dk 39 (Talasgücü Belediyespor), Uğur Yalçın dk 5, Ndong Meye Laurys dk 58 (68 Aksaray Belediyespor)

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