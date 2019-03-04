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Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.

04 Mart 2019 Pazartesi 12:23
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor, evinde oynadığı maçta Hatay ekibi Kırıkhanspor’u 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.


Stat: Atatürk Spor Kompleksi Dış Saha


Hakemler: Umut Kılıç xx, Emre Karagel xx, Kadir Akıllı xx


Talasgücü Belediyespor: Mustafa Umut Mete xxx, Ali Yılmaz xxx, Recep Daylak xxx, Burak Öztürk xxx, Mehmet Tahir Kalem xxx, Chekwuemeka Gabriel Kalu xxx,(Sedat Burak Altay xx dk 67), Dursun Erdem Yıldız xxx, Göksel Arsoy xxx, Ertuğrul Yalman xxx ( Mustafa Erkoç xx dk 85), Mustafa İlkay Kartal xxx,Furkan Özdemir xxx (Lukman Tobi İwaloye xx dk 77)


Kırıkhanspor: Tayfun Bekir Yıldırımhan x, Suat Beliktaş z, Metehan Uçak x, Mehmet Akdaş*, Hüseyin Akmaz x, Serbay Keskin x, Adlan Canlika x, Mehmet Cemil Albayrak x, Mahmut Dalgıç x, Buran Tulun x, İlyas Yılmaz x


Goller: Ertuğrul Yalman dk 19,Furkan Özdemir dk 20, Dursun Erdem Yıldız dk 90 (Talasgücü Belediyespor)

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 12:23
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