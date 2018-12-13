1. Lig'de perde açılıyor
Ligde 16. hafta, yarın yapılacak tek maçla başlayacak13 Aralık 2018 Perşembe 10:03
1. Lig, 16. hafta maçlarıyla devam edecek.
Hafta, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.
Spor Toto 1. Lig'de 16. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
19.00 İstanbulspor-Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
15 Aralık Cumartesi:
13.30 Gençlerbirliği-Gazişehir Gaziantep (Yeni Eskişehir)
13.30 Afjet Afyonspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Zafer)
16.00 Balıkesirspor Baltok-Adana Demirspor (Balıkesir Atatürk)
16.00 Kardemir Karabükspor-Denizlispor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
16 Aralık Pazar:
13.30 Giresunspor-Hatayspor (Giresun Atatürk)
13.30 Altay-Osmanlıspor (İzmir Atatürk)
16.00 Boluspor-Altınordu (Bolu Atatürk)
16.00 Adanaspor-Eskişehirspor (5 Ocak Fatih Terim)
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