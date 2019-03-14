1. Lig'de 26. hafta heyecanı başlıyor
- Haftanın ilk maçında Eskişehirspor, yarın Altınordu'yu konuk edecek14 Mart 2019 Perşembe 10:06
İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'de 26. hafta heyecanı, yarın Eskişehir'de yapılacak Eskişehirspor-Altınordu maçıyla başlayacak.
Yeni Eskişehir Stadı'ndaki müsabakanın başlangıç saati 19.00.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 26. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
19.00 Eskişehirspor-Altınordu (Yeni Eskişehir)
16 Mart Cumartesi:
13.30 Ümraniyespor-Gazişehir Gaziantep (Ümraniye Belediyesi)
13.30 Birevim Elazığspor-Adana Demirspor (Şanlıurfa GAP)
16.00 Giresunspor-İstanbulspor (Giresun Atatürk)
16.00 Osmanlıspor-Hatayspor (Osmanlı)
17 Mart Pazar:
13.30 Afjet Afyonspor-Abalı Denizlispor (Zafer)
13.30 Altay-Kardemir Karabükspor (İzmir Atatürk)
16.00 Boluspor-Balıkesirspor Baltok (Bolu Atatürk)
16.00 Adanaspor-Gençlerbirliği (5 Ocak Fatih Terim)
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