1. Lig'de 26. hafta heyecanı başlıyor - Haftanın ilk maçında Eskişehirspor, yarın Altınordu'yu konuk edecek



İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'de 26. hafta heyecanı, yarın Eskişehir'de yapılacak Eskişehirspor-Altınordu maçıyla başlayacak. Yeni Eskişehir Stadı'ndaki müsabakanın başlangıç saati 19.00. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 26. haftanın maç programı şöyle: Yarın: 19.00 Eskişehirspor-Altınordu (Yeni Eskişehir) 16 Mart Cumartesi: 13.30 Ümraniyespor-Gazişehir Gaziantep (Ümraniye Belediyesi) 13.30 Birevim Elazığspor-Adana Demirspor (Şanlıurfa GAP) 16.00 Giresunspor-İstanbulspor (Giresun Atatürk) 16.00 Osmanlıspor-Hatayspor (Osmanlı) 17 Mart Pazar: 13.30 Afjet Afyonspor-Abalı Denizlispor (Zafer) 13.30 Altay-Kardemir Karabükspor (İzmir Atatürk) 16.00 Boluspor-Balıkesirspor Baltok (Bolu Atatürk) 16.00 Adanaspor-Gençlerbirliği (5 Ocak Fatih Terim)

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