1. Lig'de 25. haftanın perdesi yarın açılıyor
1. Lig'de 25. hafta, yarın oynanacak Gazişehir Gaziantep-Tetiş Yapı Elazığspor maçıyla başlayacak.07 Mart 2019 Perşembe 09:45
1. Lig'de 25. hafta, yarın oynanacak Gazişehir Gaziantep-Tetiş Yapı Elazığspor maçıyla başlayacak.
Gaziantep Stadı'ndaki müsabakanın başlangıç saati 19.00.
1. Lig'de 25. haftanın maç programı şu şekilde:
Yarın:
19.00 Gazişehir Gaziantep-Tetiş Yapı Elazığspor (Gaziantep)
9 Mart Cumartesi:
13.30 Kardemir Karabükspor-Afjet Afyonspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
13.30 Giresunspor-Boluspor (Giresun Atatürk)
16.00 Adana Demirspor-Osmanlıspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
10 Mart Pazar:
13.30 Hatayspor-Eskişehirspor (Antakya Atatürk)
16.00 İstanbulspor-Altınordu (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Balıkesirspor Baltok-Adanaspor (Balıkesir Atatürk)
19.00 Gençlerbirliği-Altay (Eryaman)
11 Mart Pazartesi:
19.00 Abalı Denizlispor-Ümraniyespor (Denizli Atatürk)
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