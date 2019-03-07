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1. Lig'de 25. haftanın perdesi yarın açılıyor

1. Lig'de 25. hafta, yarın oynanacak Gazişehir Gaziantep-Tetiş Yapı Elazığspor maçıyla başlayacak.

07 Mart 2019 Perşembe 09:45
1. Lig'de 25. haftanın perdesi yarın açılıyor

1. Lig'de 25. hafta, yarın oynanacak Gazişehir Gaziantep-Tetiş Yapı Elazığspor maçıyla başlayacak.

Gaziantep Stadı'ndaki müsabakanın başlangıç saati 19.00.

1. Lig'de 25. haftanın maç programı şu şekilde:

Yarın:

19.00 Gazişehir Gaziantep-Tetiş Yapı Elazığspor (Gaziantep)

9 Mart Cumartesi:

13.30 Kardemir Karabükspor-Afjet Afyonspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

13.30 Giresunspor-Boluspor (Giresun Atatürk)

16.00 Adana Demirspor-Osmanlıspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

10 Mart Pazar:

13.30 Hatayspor-Eskişehirspor (Antakya Atatürk)

16.00 İstanbulspor-Altınordu (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Balıkesirspor Baltok-Adanaspor (Balıkesir Atatürk)

19.00 Gençlerbirliği-Altay (Eryaman)

11 Mart Pazartesi:

19.00 Abalı Denizlispor-Ümraniyespor (Denizli Atatürk)

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 09:45
  1. Karabük
  2. İstanbul
  3. Hatay
  4. Giresun
  5. Gaziantep
  6. Eskişehir
  7. Elazığ
  8. Denizli
  9. Bolu
  10. Balıkesir
  11. Afyon
  12. Adana
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