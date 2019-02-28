1. Lig'de 24. haftanın perdesi açılıyor Spor Toto 1. Lig'de 24. hafta yarın oynanacak Adanaspor-Giresunspor maçıyla başlayacak.

Ligde 24. haftanın ilk maçında yarın Adanaspor ile Giresunspor, Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Ligde 24. haftanın programı şöyle: Yarın: 19.00 Adanaspor-Giresunspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim) 2 Mart Cumartesi: 13.30 Tetiş Yapı Elazığspor-Abalı Denizlispor (Şanlıurfa GAP) 16.00 Eskişehirspor-Adana Demirspor (Yeni Eskişehir) 16.00 Osmanlıspor-Gazişehir Gaziantep (Osmanlı) 3 Mart Pazar: 13.30 Altınordu-Hatayspor (Bornova) 13.30 Ümraniyespor-Kardemir Karabükspor (Ümraniye Belediyesi) 16.00 Boluspor-İstanbulspor (Bolu Atatürk) 19.00 Afjet Afyonspor-Gençlerbirliği (Zafer) 4 Mart Pazartesi: 19.00 Altay-Balıkesirspor Baltok (İzmir Atatürk)

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