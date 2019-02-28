1. Lig'de 24. haftanın perdesi açılıyor
Spor Toto 1. Lig'de 24. hafta yarın oynanacak Adanaspor-Giresunspor maçıyla başlayacak.28 Şubat 2019 Perşembe 09:49
Ligde 24. haftanın ilk maçında yarın Adanaspor ile Giresunspor, Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.
Ligde 24. haftanın programı şöyle:
Yarın:
19.00 Adanaspor-Giresunspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
2 Mart Cumartesi:
13.30 Tetiş Yapı Elazığspor-Abalı Denizlispor (Şanlıurfa GAP)
16.00 Eskişehirspor-Adana Demirspor (Yeni Eskişehir)
16.00 Osmanlıspor-Gazişehir Gaziantep (Osmanlı)
3 Mart Pazar:
13.30 Altınordu-Hatayspor (Bornova)
13.30 Ümraniyespor-Kardemir Karabükspor (Ümraniye Belediyesi)
16.00 Boluspor-İstanbulspor (Bolu Atatürk)
19.00 Afjet Afyonspor-Gençlerbirliği (Zafer)
4 Mart Pazartesi:
19.00 Altay-Balıkesirspor Baltok (İzmir Atatürk)
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