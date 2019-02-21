Spor Toto 1. Lig'de 23. hafta heyecanı
- Ligde 23. hafta yarın oynanacak 2 maçla başlayacak21 Şubat 2019 Perşembe 10:06
İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'de 23. hafta mücadelesi yarın 2 maçla başlayacak.
Ligde yarın İstanbulspor-Hatayspor ve Balıkesirspor Baltok-Afjet Afyonspor karşılaşmaları oynanacak.
23. haftanın müsabaka programı şöyle:
Yarın:
19.00 İstanbulspor-Hatayspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Balıkesirspor Baltok-Afjet Afyonspor (Balıkesir Atatürk)
23 Şubat Cumartesi:
13.30 Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)
16.00 Gençlerbirliği-Ümraniyespor (Eryaman)
16.00 Adana Demirspor-Altınordu (5 Ocak Fatih Terim)
24 Şubat Pazar:
13.30 Giresunspor-Altay (Giresun Atatürk)
13.30 Kardemir Karabükspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
16.00 Abalı Denizlispor-Osmanlıspor (Denizli Atatürk)
16.00 Gazişehir Gaziantep-Eskişehirspor (Gaziantep)
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