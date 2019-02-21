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Spor Toto 1. Lig'de 23. hafta heyecanı

- Ligde 23. hafta yarın oynanacak 2 maçla başlayacak

21 Şubat 2019 Perşembe 10:06
Spor Toto 1. Lig'de 23. hafta heyecanı


İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'de 23. hafta mücadelesi yarın 2 maçla başlayacak.

Ligde yarın İstanbulspor-Hatayspor ve Balıkesirspor Baltok-Afjet Afyonspor karşılaşmaları oynanacak.

23. haftanın müsabaka programı şöyle:

Yarın:

19.00 İstanbulspor-Hatayspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Balıkesirspor Baltok-Afjet Afyonspor (Balıkesir Atatürk)

23 Şubat Cumartesi:

13.30 Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)

16.00 Gençlerbirliği-Ümraniyespor (Eryaman)

16.00 Adana Demirspor-Altınordu (5 Ocak Fatih Terim)

24 Şubat Pazar:

13.30 Giresunspor-Altay (Giresun Atatürk)

13.30 Kardemir Karabükspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

16.00 Abalı Denizlispor-Osmanlıspor (Denizli Atatürk)

16.00 Gazişehir Gaziantep-Eskişehirspor (Gaziantep)

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 10:06
  1. 23. hafta
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