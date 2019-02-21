Spor Toto 1. Lig'de 23. hafta heyecanı - Ligde 23. hafta yarın oynanacak 2 maçla başlayacak



İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'de 23. hafta mücadelesi yarın 2 maçla başlayacak.

Ligde yarın İstanbulspor-Hatayspor ve Balıkesirspor Baltok-Afjet Afyonspor karşılaşmaları oynanacak. 23. haftanın müsabaka programı şöyle:

Yarın: 19.00 İstanbulspor-Hatayspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) 19.00 Balıkesirspor Baltok-Afjet Afyonspor (Balıkesir Atatürk) 23 Şubat Cumartesi: 13.30 Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk) 16.00 Gençlerbirliği-Ümraniyespor (Eryaman) 16.00 Adana Demirspor-Altınordu (5 Ocak Fatih Terim) 24 Şubat Pazar: 13.30 Giresunspor-Altay (Giresun Atatürk) 13.30 Kardemir Karabükspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu) 16.00 Abalı Denizlispor-Osmanlıspor (Denizli Atatürk) 16.00 Gazişehir Gaziantep-Eskişehirspor (Gaziantep)

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