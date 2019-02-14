Spor Toto 1. Lig'de 22. hafta heyecanı başlıyor - Ligde haftanın ilk maçında Tetiş Yapı Elazığspor ile Gençlerbirliği yarın karşı karşıya gelecek



İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'de 22. hafta heyecanı yarın oynanacak Tetiş Yapı Elazığspor-Gençlerbirliği karşılaşmasıyla başlayacak. Şanlıurfa GAP Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 1. Lig'de 22. haftanın maç programı şöyle: Yarın: 19.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Gençlerbirliği (Şanlıurfa GAP) 16 Şubat Cumartesi: 13.30 Hatayspor-Adana Demirspor (Antakya Atatürk) 13.30 Ümraniyespor-Balıkesirspor Baltok (Ümraniye Belediyesi) 16.00 Altay-Boluspor (İzmir Atatürk) 17 Şubat Pazar: 16.00 Altınordu-Gazişehir Gaziantep (Bornova) 16.00 Osmanlıspor-Kardemir Karabükspor (Osmanlı) 19.00 Afjet Afyonspor-Giresunspor (Zafer) 19.00 Adanaspor-İstanbulspor (5 Ocak Fatih Terim) 18 Şubat Pazartesi: 19.00 Eskişehirspor-Denizlispor (Yeni Eskişehir)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.