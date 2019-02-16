Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 - Balıkesirspor Baltok: 0 Spor Toto 1.

Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Balıkesirspor Baltok’u 2-0’lık skorla mağlup etti.



Maçtan dakikalar

18. dakikada ceza yayı üzerinden Leandrinho’nun kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

23. dakikada Madinda’nın ara pasında ceza sahası içi kale önünde topla buluşan Dialiba’nın kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

27. dakikada sağ taraftan Sedat Şahintürk’ün içeri çevirdiği topa arka direkte Mehmet Boztepe’nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Burak’ta kaldı.

49. dakikada ceza sahası dışında sağ çaprazından Yasir’in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı Vukovic kornere geldi.

72. dakikada sağ taraftan Alaaddin Okumuş’un içeri çevirdiği topa kale önünde Leandrinho’nun dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

90+2. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Atabey’in içeriye çevirdiği topa kale önünde Emircan’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0



Stat: Ümraniye İlçe

Hakemler: Sinan Dereci xx, Furkan Örün xx, Çetin Öncel xx

Ümraniyespor: Burak Öğür xx, Alaaddin Okumuş xx, Merthan Açıl xx, Appindangoye xx, Yasir Subaşı xx, Muhammed Gönülaçar xx, Serkan Göksu xx, Vasilogiannis xx (Emircan Altıntaş dk. 65 x), Madinda xx (Recep Aydın dk. 79 x), Dialiba xx (Atabey dk. 46 x), Leandrinho xx

Yedekler: Metin Erol, Bahadır Taşdelen, Tarık Tekdal, Uğur Aygören

Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek

Balıkesirspor Baltok: Vukovic xx, Okan Alkan xx, Cüneyt Köz xx, Glumac xx, Doğa İşeri xx, Muhammet Ali Doğan xx, Nizamettin Çalışkan xx (Furkan Çil dk. 78 x), Mehmet Boztepe x (Rahmi Anıl Başaran dk. 84 ?), Sedat Şahintürk xx, Foxi x (Oto’o dk. 78 x), Beleck xx

Yedekler: Atilla Özmen, Kaan Eryılmaz, Kağan Kayalı, Serdar Güncü

Teknik Direktör: Giray Bulak

Goller: Leandrinho (dk. 72), Emircan Altıntaş (dk. 90+2) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Glumac, Foxi, Furkan Çil (Balıkesirspor Baltok) Muhammed Gönülaçar, Merthan Açıl, Leandrinho, Emircan (Ümraniyespor)

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