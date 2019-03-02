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Spor Toto 1. Lig: Tetiş Yapı Elazığspor: 1 - Abalı Denizlispor: 2

Spor Toto 1.

02 Mart 2019 Cumartesi 16:56
Spor Toto 1. Lig: Tetiş Yapı Elazığspor: 1 - Abalı Denizlispor: 2

Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında Tetiş Yapı Elazığspor, sahasında Denizlispor’a 2-1 mağlup oldu.



Maçtan Dakikalar


18. dakikada kaleci vuruşu sonrası topla buluşan Lamine Diarra’nınsert şutunda kaleci meşin yuvarlağa iki hamlede sahip oldu.


34. dakikada Denizlispor penaltı atışı kazandı. Beyaz noktanın başına gelen Mehmet Akyüz’ün şutu direkten döndü. Dönen topu topu Kehinde ağlara yolladı. 0-1


40. dakikada Ziya Alkurt’un ortasında ceza sahası içinde Kehinde’nin kafa vuruşu filelerle buluştu. 0-2


43. dakikada Mehmet Akyüz’ün ceza sahasın ortasında Kehinde’nin şutu az farkla dışarı gitti.


52. dakikada Mustafa’nın sert şutunda kaleci topu iki hamlede kontrol etti.


82. dakikada Mustafa Eskihallaç’ın ser şutunda kalecinin elinden kaçırdığı topu Lamina Diarra ağlara gönderdi. 1-2



Stat: Şanlıurfa GAP


Hakemler: Zorbay Küçük xx, Vural Gül xx, Cemal Alpay xx


Tetiş Yapı Elazığspor: Ahmet Sabri Fener x, Kadir Bekmezci xx, Dialo Guidileye x (Dersim Kaynak dk. 46 x) Mustafa Eskihelleç xx, Gökhan Akkan x, Akakpo xx, Tufan Kelleci x, Eren Çinkılıç xx, Kadir Taşoğlu x (Murat Ceylan dk. 78 ?), Lamine Diarra xx, Traore xx (Emir Gökçe dk. 85 ?)


Yedekler: Ahmet Doğan, Idrissa Diarra, Abdulkadir Kayalı, Bekamenga


Teknik Direktör: Erhan Altın


Denizlispor: Stackhowika xx, Alperen Babacan xx, Deniz Vural xx, Ziya Alkurt xx (Burak Çalık dk. 86 ?), İsmail Aiissati xx, Oğuz Yılmaz xx, Mehmet Akyüz xx, Kerem Can Akyüz xx, Abdulkerim Bardakçı xx, Mbamba xx, Kehinde xxx (Burak Altıparmak dk. 65 x)


Yedekler: Asil Kaan Güler, Taha Can Velioğlu, Gökhan Süzen, Furkan Şeker, Seddar Karaman


Teknik Direktör: Yücel İldiz


Goller: Lamine Diarra (dk. 81) (Tetiş Yapı Elazığıspor), Kehinde (dk. 34 ve 40) (Denizlispor)


Sarı kartlar: Dialo (Tetiş Yapı Elazığıspor), Oğuz, Alperen, Deniz Vural (Denizlispor)

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 16:56
  1. doğa

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