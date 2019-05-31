Spor Toto 1. Lig Play-Off Final: Hatayspor: 1 - Gazişehir Gaziantep: 1 (Maç sonucu) Spor Toto 1.

Spor Toto 1. Lig Play-Off Finali’nde Gazişehir Gaziantep, normal süresi 1-1 sona eren mücadelede Hatayspor’u penaltı atışlarında 5-3 mağlup ederek Süper Lig’e yükselen son takım oldu.





Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada ceza yayı üzerinde Gökhan Alsan, vuruş hazırlığındaki Poepon’a çıkardı. Poepon’un yerden plase vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

82. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Oğuz Ceylan’ı ortasında kale önünde Poepon’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Akın’da kaldı.

82. dakikada ceza sahası dışından Gökhan Karadeniz’in yaptığı sert vuruşta top kaleci Günay’dan geri geldi. Ceza sahası içerisinde Mirkan Aydın’ın dönen topa yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

90+1. dakikada sağ taraftan Korkishko’nun kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Mirkan Aydın’ın kafa vuruşunda direk dibinde Mehmet Erdem Uğurlu topu çizgi üzerinden çıkarttı. Dönen topla tekrar buluşan Mirkan’ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.



Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

Hatayspor: Akın xx, Mehmet Dingil xx (Hamza Gür dk. 46 x), Yusuf Abdioğlu xx, Sadi Karaduman xx, Mesut Çaytemel xx, Kubilay Sönmez xx (Korkishko dk. 79 x), Diallo xx (Tom dk. 118 x), Selim Ilgaz xx (Nimaga dk. 100 x), Cener Hüseyin Bağ xx, Gökhan Karadeniz xx, Mirkan Aydın xxx

Yedekler: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Soner Örnek

Teknik Direktör: İlhan Palut

Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü: Günay Güvenç xx, Uğur Aslan Kuru xx (Ahmet Kesim dk. 95 x), Oğuz Ceylan xx, Yalçın Kılınç xx, Erhan Çelenk xx (Wanderson dk. 81 ?), Gökhan Alsan xxx (Jefferson dk. 100 x), Bjarnasson xx, Poepon xx, Mehmet Erdem Uğurlu xx,Segfebia xx (Kerim Avcı dk. 115 x) Oğulcan Çağlayan xx

Yedekler: Nihat Şahin, Sow, Kenan Özer

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Goller: Gökhan Alsan (dk. 45) (Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü), Mirkan Aydın (dk. 82) (Hatayspor)



Penaltılar

Atanlar: Poepon, Jefferson, Kerim Avcı, Mehmet Erdem Uğurlu, Ahmet Kesim (Gazişehir Gaziantep), Mesut Çaytemel, Mirkan Aydın, Korkishko (Hatayspor)

Kaçıranlar: Gökhan Karadeniz (Hatayspor)

Sarı kartlar: Poepon, Erhan Çelenk, Oğuz Ceylan (Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü), Mesut Çaytemel, Yusuf Abdioğlu (Hatayspor)

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