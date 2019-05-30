Spor Toto 1. Lig Play-Off Final: Hatayspor: 0 - Gazişehir Gaziantep: 1 (İlk yarı) Spor Toto 1.

Spor Toto 1. Lig Play-Off Final maçında Hatayspor, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda Gazişehir Gaziantep ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı Gaziantep ekibinin 1-0’lık üstünlüğü ile noktalandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

16. dakikada sol taraftan Erhan Çelenk’in ortasında kale önünde Gökhan Alsan’ın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

29. dakikada sağ kanattan Selim Ilgaz’ın ortasında top kaleye yöneldi. Kale üst direğine çarparak oyun alanına dönen meşin yuvarlağı kale önünde Oğuz Ceylan, kornere gönderdi.

44. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Bjarnasson’un sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Akın’da kaldı.

45. dakikada sol taraftan Bjarnasson’un içeri çevirdiği topa kale önünde Gökhan Alsan’ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1



Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

Hatayspor: Akın xx, Mehmet Dingil xx, Yusuf Abdioğlu xx, Sadi Karaduman xx, Mesut Çaytemel xx, Kubilay Sönmez xx, Diallo xx, Selim Ilgaz xx, Cener Hüseyin Bağ xx, Gökhan Karadeniz xx, Mirkan Aydın xx

Yedekler: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Soner Örnek, Hamza Gür, Korkishko, Nimaga, Wellington

Teknik Direktör: İlhan Palut

Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü: Günay Güvenç xx, Uğur Aslan Kuru xx, Oğuz Ceylan xx, Yalçın Kılınç xx, Erhan Çelenk xx, Gökhan Alsan xxx, Bjarnasson xx, Poepon xx, Mehmet Erdem Uğurlu xx,Oğulcan Çağlayan xx

Yedekler: Nihat Şahin, Ahmet Kesim, Wanderson, Kerim Avcı, Sow, Kenan Özer

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Gol: Gökhan Alsan (dk. 45) (Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.