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Spor Toto 1. Lig Play-Off Final: Hatayspor: 0 - Gazişehir Gaziantep: 1 (İlk yarı)

Spor Toto 1.

30 Mayıs 2019 Perşembe 22:47
Spor Toto 1. Lig Play-Off Final: Hatayspor: 0 - Gazişehir Gaziantep: 1 (İlk yarı)

Spor Toto 1. Lig Play-Off Final maçında Hatayspor, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda Gazişehir Gaziantep ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı Gaziantep ekibinin 1-0’lık üstünlüğü ile noktalandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


16. dakikada sol taraftan Erhan Çelenk’in ortasında kale önünde Gökhan Alsan’ın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.


29. dakikada sağ kanattan Selim Ilgaz’ın ortasında top kaleye yöneldi. Kale üst direğine çarparak oyun alanına dönen meşin yuvarlağı kale önünde Oğuz Ceylan, kornere gönderdi.


44. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Bjarnasson’un sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Akın’da kaldı.


45. dakikada sol taraftan Bjarnasson’un içeri çevirdiği topa kale önünde Gökhan Alsan’ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1



Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim


Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx


Hatayspor: Akın xx, Mehmet Dingil xx, Yusuf Abdioğlu xx, Sadi Karaduman xx, Mesut Çaytemel xx, Kubilay Sönmez xx, Diallo xx, Selim Ilgaz xx, Cener Hüseyin Bağ xx, Gökhan Karadeniz xx, Mirkan Aydın xx


Yedekler: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Soner Örnek, Hamza Gür, Korkishko, Nimaga, Wellington


Teknik Direktör: İlhan Palut


Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü: Günay Güvenç xx, Uğur Aslan Kuru xx, Oğuz Ceylan xx, Yalçın Kılınç xx, Erhan Çelenk xx, Gökhan Alsan xxx, Bjarnasson xx, Poepon xx, Mehmet Erdem Uğurlu xx,Oğulcan Çağlayan xx


Yedekler: Nihat Şahin, Ahmet Kesim, Wanderson, Kerim Avcı, Sow, Kenan Özer


Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak


Gol: Gökhan Alsan (dk. 45) (Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü)

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 22:47
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