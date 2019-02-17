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Spor Toto 1. Lig: Osmanlıspor: 3 - Kardemir Karabükspor: 0

Spor Toto 1.

17 Şubat 2019 Pazar 18:03
Spor Toto 1. Lig: Osmanlıspor: 3 - Kardemir Karabükspor: 0

Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında Osmanlıspor, Kardemir Karabükspor’u ağırladı. Ev sahibi ekip, rakibini 3-0 mağlup etti.



Stat: Osmanlı


Hakemler: Caner Ak xx, Emin Yıldırım xx, Ali Can Alp xx


Osmanlıspor: Abdulaziz xx, Caner xx, Sinan xx (Galip dk. 46 xx), Ayuk xx, Burhan Eşer xx (Beykan Şimşek dk. 79 x), Hasan xx (Atakan dk. 70 x), Muhammed xx, Numan xx, Lumanza xx, Anıl xx, Magaye Gueye xxx


Yedekler: Castanero, Todorovic, Privat, Mehmet


Teknik Direktör: Osman Özköylü


Kardemir Karabükspor: Furkan x, Arda x, Ahmet x, Fatih xx, Berkay xx, Can x, Hüseyin xx, Emre x (Oğuz dk.90 ?), Batuhan xx, Cihan x (Toykan dk. 87 ?), Arif xx (Berk dk. 72 x)


Yedekler: Ferhat, Abdullah, Sezer, Fatih


Teknik Direktör: Taner Öcal


Goller: Magaye Gueye (dk. 30 ve 90+3), Ayuk (dk. 52) (Osmanlıspor)


Sarı kartlar: Caner (dk. 58) (Osmanlıspor), Arda (dk. 29), Berkay (dk. 31), Arif (dk. 53), Fatih (dk. 74) (Kardemir Karabükspor)

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 18:03
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