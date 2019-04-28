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Spor Toto 1. Lig: Osmanlıspor: 0 - Ümraniyespor: 0

Spor Toto 1.

28 Nisan 2019 Pazar 18:40
Spor Toto 1. Lig: Osmanlıspor: 0 - Ümraniyespor: 0

Spor Toto 1. Lig 31. hafta müsabakasında Osmanlıspor, Ümraniyespor’la 0-0 berabere kaldı.


Spor Toto 1. Lig’in 31. hafta müsabakasında Osmanlıspor evinde Ümraniyespor’u ağırladı. 90 dakikada taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamayarak puanları paylaştı. Ümraniyespor takımında Tarık, oyunun son 25 dakikalık bölümünde çift sarı karttan oyun dışı kaldı. 65. dakikadan sonra ataklarını sıklaştıran Osmanlıspor, rakibi karşısında aradığı golü bulamayarak haftayı 1 puanla kapattı.



Stat: Osmanlı


Hakemler: Ümit Öztürk xx, Osman Gökhan Bilir xx, Gökmen Baltacı xx


Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Caner xxx, Ali Eren x, Sinan xx, Ayuk xx, Galip xx (Todorovic dk. 80 ?), Hasan xx, Muhammed x (Burhan Eşer dk. 69 xx), Mertan x (Gueye dk. 61 xx), Numan xx, Anıl x


Yedekler: Abdulaziz, Blagojevic, Mehmet, Matew


Teknik Direktör: Osman Özköylü


Ümraniyespor: Burak xx, Appindangoye xx, Martires xx (Vasilogiannis dk. 71 xxx), Emircan x, Serkan xx, Alaaddin xx, Recep xx (Timur dk. 69 xx), Karahan x, Muhammed Gönülaçar xx, Tarık xx, Atabey xx (Diabang dk. 90+2 ?)


Yedekler: Metin, Bahadır, Uğur, Madinda


Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek


Kırmızı Kartlar: Anıl (dk. 90+1) (Osmanlıspor), Tarık (dk. 65) (Ümraniyespor)


Sarı Kartlar: Mertan, Galip, Caner (Osmanlıspor), Serkan (Ümraniyespor)

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Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 18:40
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